La jugadora avinyonesa del Segle XXI Mireia Jurado Pla ha estat convocada per la selecció estatal U14 per assistir a una concentració que es desenvoluparà a la població d’Íscar (Valladolid) de l’11 al 15 d’agost. Mireia Jurado es va formar a les categories inferiors del CB Torelló fins que l’estiu del 2020 es va incorporar als equips formatius de la secció de bàsquet femení del Barça, conjuntament amb la seva companya a la formació osonenca Abril Ricart. Amb el conjunt blaugrana, Mireia Jurado va ser quarta a l’estatal de clubs, abans de fitxar pel Segle XXI.

L’avinyonesa afirma que «estic molt contenta perquè, després d’un exercici molt complicat per la covid, poder entrenar-me a l’estiu amb jugadores de tanta qualitat és un luxe», i afegeix que «si he estat convocada, és gràcies a les companyes i als entrenadors que he tingut». Després de la concentració de la selecció, Jurado farà la pretemporada amb el CB Torelló, fins que hagi d’incorporar-se a la disciplina del Segle XXI.