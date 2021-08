La primera participació del Centre d’Esports Manresa al prestigiós Torneig d’Històrics va finalitzar, ahir, a les semifinals. Els manresans van assolir l’objectiu de deixar una bona imatge però no van poder accedir a la final. Després d’anar per darrere en el marcador durant una hora en la segona semifinal contra la UE Sant Andreu, Javi López va transformar amb seguretat un penal comès per Xavi Aparicio a Àlex Iglesias (min 79). Amb empat a u en el marcador, tot i l’evident cansament acumulat, els jugadors de Ferran Costa es van abocar a l’atac davant un equip barceloní incapaç de generar jugades d’atac durant tot el segon període. L’actitud dels blanc-i-vermells evidenciava que no volien jugar-se l’accés a la final a la tanda de penals: volien vèncer. Pau Darbra (min 84) va estavellar un servei de falta a la tanca defensiva andreuenca i el jove porter Arnau va conjurar una intencionada centrada al segon pal de Noah a Javi López (min 86). L’ambició manresana va estar a punt de rebre la recompensa del gol de la victòria en l’última jugada del partit (min 94). Servei de falta lateral executat amb la seva característica precisió per Pau Drabra i cop de cap de Moha que surt fregant el travesser. Ja a la decisiva tanda de penals, Javi López va facilitar amb el seu xut ras i centrat l’aturada d’Arnau i Gastón Priore va segellar la classificació dels barcelonins (5 a 3).

Els blanc-i-vermells van sorprendre el seu oponent amb la seva intensitat i delit ofensiu inicial. La pressió manresana impedia als andreuencs mantenir la possessió de la pilota i les ocasions de gol dels bagencs no van tardar a produir-se

Del domini inicial al desordre

Nil Garrido (min 3) va executar amb encert un servei de falta lateral al segon pal, envers la posició de Juli Serrano. La primera rematada de cap del sabadellenc la va refusar un defensa i la segona, amb el peu dret, va topar amb el pal esquerre de la porteria de Mauro Rabelo. Onze minuts després, en el servei d’una falta, la pilota impulsada per Juli Serrano va sortir a menys d’un metre del travesser de la porteria andreuenca.

El domini dels bagencs es va començar a diluir quan Sergi Mulero va descobrir com destarotar el sistema defensiu de l’equip de Ferran Costa (3-4-1-2) i aquest mateix jugador va aprofitar una incisiva internada de Pau Morer per avançar el seu equip amb un xut amb l’esquerra des de l’àrea de penal. Els manresans van ser víctimes durant els següents minuts d’un cert desordre i precipitació i Alberto García (min 25) va poder sentenciar.

A la represa, Ferran Costa va optar per jugar amb quatre defenses i la presència de Putxi al centre del camp va atorgar el monopoli de la possessió i la iniciativa al CE Manresa, tot i que la primera ocasió, una rematada amb l’esquerra de Moha al pal, no va arribar fins al minut 77.