L’exjugadora de bàsquet gironina Marta Xargay ha revelat en una entrevista amb ‘El País’ que va arribar a patir bulímia (trastorns alimentaris de l’alimentació) i ortorèxia (trastorn psiquiàtric que es torna obsessiu per menjar saludable) per la difícil relació que va tenir amb Lucas Mondelo, destituït divendres passat com a seleccionador espanyol de bàsquet per «la no-consecució dels objectius esportius», segons recollia el comunicat de la federació.

Les denúncies de Xargay s’havien de publicar abans dels Jocs Olímpics, però l’exjugadora va accedir a la petició del president de la Federació, Jorge Garbajosa de retardar-ho perquè no interferís en la competició, i ara, una vegada conclosa la cita olímpica amb l’eliminació de la selecció en quarts de final, les seves declaracions han vist la llum.

Anteposar la persona

«Va arribar el moment en què vaig haver d’anteposar la persona a l’esportista. No podia continuar aguantant coses inassumibles. Hi ha límits que no s’han de traspassar i ell a mi em va portar a un límit molt ‘heavy’. És dur. He tingut molts problemes amb el menjar per culpa d’aquesta persona», afirma en la conversa amb ‘El País’ l’exjugadora internacional, de 30 anys, que va deixar el bàsquet de forma provisional el maig del 2020 per agafar-se un període de reflexió, però que va confirmar la seva retirada el 15 de juliol passat.

Xargay, una de les jugadores que ha format part de la generació d’or del bàsquet femení, i que va contribuir en la plata olímpica de Rio, explica que els problemes amb Mondelo van arrencar en la seva etapa a Rússia, a les files del Dynamo Kursk, on el tècnic de l’Hospitalet era entrenador. «Ens pesaven cada setmana i ell sempre era darrere vigilant-ho tot. Hi va haver diverses situacions, en concentracions de l’equip, en què es va acostar a Sonja Petrovic i a mi i ens va dir que nosaltres no teníem postres perquè estàvem grasses», afirma Xargay.

Inseguretat com a persona

«En aquell moment jo pesava 67 quilos, i mesuro 1,82m. Em trobava bé físicament, però això em va generar molta inseguretat, dins i fora de la pista. Constantment em deia que estava fora de pes. Això em va causar una revolució física i mental», diu l’esportista gironina per revelar que es va obsessionar amb el tema del menjar i li van diagnosticar bulímia i ortorèxia.

«Ho explico perquè crec que puc ajudar moltes nenes que estiguin passant pel mateix. Tots som vulnerables, però es pot superar», diu Xargay, que no és l’única d’aquesta gran generació de jugadores que va insinuar problemes amb Mondelo. La badalonina Anna Cruz també va anunciar que posava punt final a la seva relació amb la selecció i ho va fer publicant una dura carta a les xarxes, en què revelava que «veia complicat continuar tolerant actes que anaven contra els seus principis».

Xargay també denuncia les constants desconsideracions i faltes de respecte de Mondelo mentre va estar a les seves ordres com a jugadora: «No ha sabut controlar la seva autoritat. En cap moment m’ha respectat, ni com a jugadora ni com a persona. Ha tingut molts comentaris, públics i privats, atacant-me i ficant-se a valorar la meva vida privada i les meves relacions»