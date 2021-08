La formació juvenil A del Gimnàstic de Manresa, que aquest curs militarà per tercera temporada seguida a la Lliga Nacional, va tancar la primera setmana de preparació amb una victòria de prestigi a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el RCD Espanyol B, conjunt de la mateixa categoria que els manresans (0 a 1).

Ni els blanc-i-blaus ni els escapulats van imposar el seu estil a l’oponent en fases molt llargues del matx. Així doncs, el domini del joc va ser altern, tot i que els jugadors d’Adrià Talavera van iniciar el duel més endollats i van generar les primeres ocasions de gol. Els locals van aconseguir equilibrar la intensitat bagenca i van trobar en les jugades a pilota aturada el seu principal argument ofensiu. Tot i això, el Gimnàstic no va renunciar al seu joc combinatiu i una bona jugada trenada pels escapulats va habilitar Álex Bravo per rematar a gol des de fora de l’àrea per la mateixa creueta de la porteria de Serred (min 33). Un golàs! El segon acte va caracteritzar-se per la lluita d’ambdós equips per imposar el seu domini al centre del camp i, en aquest context, l’absència d’accions de perill va facilitar el triomf escapulat.