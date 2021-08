Dues vegades es va escoltar ahir a la nit a Tòquio l’himne de Kenya en la cerimònia de cloenda dels Jocs. L’organització va retre homenatge als vencedors de les dues curses de la marató situant la cerimònia de lliurament de medalles enmig de la clausura i atorgant així un relleu especial a una de les proves més emblemàtiques del programa.

El plusmarquista mundial no va fallar i va guanyar com i quan va voler. Com en la prova femenina, la calor, motiu pel qual es van traslladar les curses a Sapporo, va fer estralls a nombrosos participants, que van acabar abandonant. Kipchoge es va desempallegar dels seus seguidors després del km 30 i va guanyar amb un temps de 2.08.30. La plata va ser per a Abdi Nageeye (2.09.58), dels Països Baixos, i el bronze per al belga Bashir Abdi (2.10.00).

En la cursa femenina, que es va avançar una hora per evitar precisament les altes temperatures, Jepchirchir va deixar la companyia de la seva compatriota Brigit Kosgei, recordista mundial, i va vèncer amb 2.27.20 la marató olímpica més lenta de la història. Kosgei va fer 2.27.36 i la nord-americana Molly Seidel va ser tercera amb 2.27.46.