Els tres mil espectadors que van assistir ahir a la nit al Torneig Joan Gamper, que es va jugar a l’estadi Johan Cruyff a causa de la pandèmia, no van ser especialment crítics amb els jugadors del primer equip després del comiat de Messi i les informacions que asseguren que algunes vaques sagrades no col·laboren a rebaixar el deute del club. L’equip de Koeman va guanyar la Juventus per 3-0, amb gols de Depay (minut 3), Braithwaite (57) i Riqui Puig (90).

El més malparat en la presentació oficial de la plantilla va ser el defensa francès Samuel Umtiti, que va rebre una esbroncada del públic, així com Pjanic. Alba i Roberto també van sentir algun xiulet, però la seva entrada va ser rebuda amb indiferència. Griezmann va ser aplaudit i l’Agüero, lesionat, no va comparèixer, segons el club, perquè ha de fer repòs. El nom de Messi va ser corejat en diverses ocasions.

«Malgrat el comiat de Messi, estem molt il·lusionats», va dir Koeman, «amb la plantilla que tenim, els fitxatges que hem fet i els joves que han pujat». L’equip debutarà diumenge (20 h) a la Lliga rebent la Reial Societat al Camp Nou.

Golejada del femení

El Gamper també va tenir per primer cop versió femenina. El Barça de Jonathan Giráldez es va imposar per un contundent 6-0 a la Juventus, a qui abans de la mitja hora de joc ja havia marcat cinc gols: Aitana, Hermoso (2), Paredes i Graham. A l’inici del segon temps, Bruna va fer el sisè.

Messi s'acomiada entre llàgrimes

Leo Messi va oficialitzar ahir el punt final a la seva llarga i reeixida etapa al Barça en una compareixença davant la premsa en què va afirmar que «estàvem convençuts que continuaríem aquí, a casa nostra». Amb els ulls plorosos i la seva dona i els fills a primera fila de l’Auditori 1899 del Camp Nou, a més del president Joan Laporta i alguns dels seus antics companys, com Xavi i Puyol, l’argentí va explicar que s’havia ofert a rebaixar el seu sou a la meitat i que ha fet tot el que ha estat a la seva mà per quedar-se al club.

«L’any passat, quan es va muntar tot l’embolic del burofax, estava preparat, sabia el que havia de dir. Però aquest any no. Estàvem convençuts que continuaríem aquí, a casa, era el que més volíem», va dir: «Sempre vam posar al davant el nostre benestar, ser a casa nostra i gaudir de la vida a Barcelona, que és meravellosa».

Als afores del Camp Nou, mentrestant, la presència de centenars d’aficionats testimoniava l’impacte que ha produït l’adeu de Messi en l’afició. «Avui em toca acomiadar-me. Són molts anys, vaig arribar amb 13 i després de 21 anys me’n vaig amb la meva dona i els meus tres fills catalanoargentins».

Després de confessar que li ha quedat «l’espineta d’haver aconseguit alguna Champions més», Messi va assegurar, tal com ja va fer Laporta divendres, que el contracte de renovació per cinc temporades estava fet i només faltava la firma. «Jo m’havia abaixat el sou el 50 % de la meva fitxa, havíem tancat el contracte. No hi havia res més. S’han dit mentides. Vaig fer tot el possible per quedar-me», va assegurar el jugador: «L’operació no s’ha pogut fer pel deute del club, per la Lliga», i va negar que s’hagi sentit enganyat per Laporta durant les negociacions. «No hi va haver falses esperances. Tots estàvem convençuts que es podria fer. Tan clar era que estava tot arreglat», va reiterar, i va assegurar que el Barça tampoc no li va demanar res més.

Per tot això, el 10 no va amagar que ho està passant malament per haver de marxar en contra de la seva voluntat. «Sento tristesa, molta tristesa, perquè me’n vaig del club que estimo. No m’ho esperava», va lamentar amb els ulls plorosos. Messi va afegir que li hauria agradat marxar «d’una altra manera» i no d’una forma tan «inesperada», sinó al camp i amb la samarreta blaugrana».

Als seus 34 anys, el crac de Rosario va assegurar que encara no sap quin serà el seu destí, però que vol estar en un club on pugui continuar lluitant per aixecar títols abans de tornar a viure a Barcelona. «Ho vaig prometre als meus fills», va dir: «Tant de bo pugui tornar al club, en el que sigui. Tant de bo hi pugui aportar per tal que aquest club continuï sent el millor del món».

Messi va concloure que «el Barça té una grandíssima plantilla, segurament hi continuaran arribant jugadors. Els jugadors passen, com va dir Laporta, el club sempre és més important. La gent s’hi acostumarà, com passa sempre amb tot».

Eric: «Ens ha costat digerir-ho»

El defensa de la selecció olímpica Eric Garcia, que dissabte es va penjar la medalla de plata a Tòquio en perdre la final amb la selecció espanyola contra el Brasil de Dani Alves per 2-1 a la pròrroga, va expressar la seva tristesa per no poder compartir vestidor amb Leo Messi, «el millor jugador de la història». El futbolista de Martorell va confessar que tant a ell com els seus companys Mingueza i Pedri els ha costat «digerir» la marxa de l’argentí, però va afirmar que aquest fet no els va descentrar de cara a la lluita per l’or. Garcia és un dels nous fitxatges de l’equip.