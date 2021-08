Messi ja és nou jugador del PSG després de deixar el Barça, segons avança el diari L'Equipe. Fa just una setmana tant l'entorn de l'argentí com des del club blaugrana es donava per tancada la seva renovació, que s'havia d'anunciar el dijous. Set dies després i dues dècades a Barcelona, l'excapità blaugrana passarà a compartir vestuari amb Neymar, Mbappé i l'excapità del Madrid, Sergio Ramos.

Des de París no han parat de llançar cants de sirena per intentar seduir a Leo, que sempre ha desitjat tornar a jugar amb el seu amic Neymar. Després d'intentar que tornés al Camp Nou, el retrobament serà finalment al Parc dels Prínceps. Després de la seva emotiva roda de premsa, en la qual va deixar clar que a diferència de l'any passat no volia marxar, ha acceptat l'oferta del PSG: dues temporades més una opcional, amb un salari de 40 milions nets i prima de fitxatge de 30. Neymar, que en cobra 35, li havia ofert el seu dorsal, el 10, però Leo lluirà en la seva nova etapa el 30.

El PSG, subcampió de la Champions fa dues temporades i semifinalista la passada, confia que amb el millor jugador del món puguin endur-se l'orelluda que Messi no aixeca des del 2015.