El públic del Baxi Manresa s’ha d’habituar, any rere any, a un rentat de cara de l’equip. Noms nous, noves cares i il·lusió renovada en una plantilla que ahir va engegar la temporada 21/22 amb el primer entrenament i la presentació de rigor a la Mutua Intercomarcal de Manresa. L’equip dirigit per Pedro Martínez s’enfronta a una temporada apassionant amb no només l’objectiu de seguir a l’ACB, sinó que disputaran la Champions League.

En un mercat complex en què els ingressos baixen i els jugadors que es revaloritzen busquen nous reptes, l’equip manresà va presentar ahir la seva plantilla a excepció de Chima Monoke i Joe Thomasson, dos dels nous fitxatges cridats a ser importants, per temes burocràtics, -segons fonts del club-. Així doncs, el Baxi, que comptarà amb 13 fitxes, ha fet gal·la d’un equip renovat en el què només repeteixen presència de l’anterior temporada Rafa Martínez, Dani Pérez, Dani Garcia, Guillem Jou i Yankuba Sima. La resta, vuit jugadors que arriben a Manresa demostrant que la secretaria tècnica del club bagenc treballa molt i amb molt encert, aprofitant mercats més petits en els què pescar jugadors és més senzill – i arriscat- que en grans lligues.

Després d’un any molt bo, el Baxi va tancar la seva temporada en desena posició, guanyant-se a la pista la possibilitat de disputar Champions League aquesta temporada, fet que multiplica l’esforç i eleva el repte dels manresans. El president del club, Josep Sáez, detectava la «màxima il·lusió de tota l’entitat davant una temporada plena de reptes, sobretot per demostrar que podem competir a Europa». Una plantilla que ahir feia el seu primer entrenament de la pretemporada i que buscarà igualar els èxits de l’anterior curs. «És difícil, però nosaltres volem guanyar. Competim en una de les millors lligues del món i a Europa, però el nostre objectiu és sempre competir i guanyar», subratllava Sáez. També hi va haver paraules d’agraïment per a la secretaria tècnica el club, que ha hagut de reformular la plantilla i adaptar-se a un mercat desinflat econòmicament per l’impacte de la Covid.

Pedro Martínez seguirà sent el pal de paller del projecte manresà un any més. Martínez és un dels tècnics més experimentats de la lliga i amb més reputació internacional, i tindrà el repte de construir una identitat pròpia en només un mes -que és quan comença la lliga- i potenciar un col·lectiu que, a dia d’avui, està per fer. «Hi haurà moments complicats, però esperem tirar-ho endavant. Tinc moltes ganes de tenir tota la gent disponible i començar a treballar, estic convençut que farem un equip competitiu», explicava el tècnic del Baxi. Hi va haver paraules d’agraïment i escalf pel gran absent de la temporada passada: el públic. Tant president com entrenador van voler recalcar el paper d’un dels grans motors en l’èxit del Baxi Manresa i van mostrar el seu desig de poder tornar a veure gent dins el Nou Congost.

La plantilla que presenta el Baxi Manresa és més jove que la del curs anterior. Dels sis nous fitxatges, cap d’ells arriba a la trentena, sent Joe Thomasson i el lituà Berzins els més veterans (27 i 28 respectivament). La veterania la posaran Dani Pérez i la incombustible Rafa Martínez, que hauran de jugar un paper clau no només dins la pista, sinó sobretot dins el vestuari a l’hora de generar una dinàmica positiva. El Baxi ha tornat a estar atent a jugadors amb projecció com Steinbergs (19), que ja té experiència amb el Gran Canària i Elias Valtonen (22) que després d’un bon paper com a executor en el tir exterior i especialista a Alemanya arriba al seu primer gran repte professional.

El Baxi Manresa és un club acostumat a treballar en l’adversitat. A readaptar-se. «Molts dels jugadors que tenim aquesta temporada no coneixen la lliga i això és un hàndicap, però el revertirem. Per això és tan important la pretemporada», subratllava Pedro Martínez. Entre les cares noves hi destaquen noms com el de Luke Maye, l’heroi de la universitat de Carolina del Nord quan el 2017 va anotar la cistella guanyadora. El basquetbolista nord-americà de 24 anys arriba per ser un dels referents a la pintura, un interior mòbil i agressiu amb molt bon tir exterior, un perfil similar al de Scott Eatherton.

Dos dels jugadors cridats a ser més importants són precisament els dos absents en la presentació d’ahir: el nigerià Chima Monoke i Joe Thomasson. Monoke és un exterior molt atlètic, amb molta facilitat per jugar per amunt del cèrcol i sumar sense pilota amb moviment constant, un perfil molt necessari i que pot omplir el buit de Juanp Vaulet. Thomasson haurà de ser l’encarregat de ser un dels generadors ofensius de l’equip amb pilota, un jugador amb capacitat anotadora i amb experiència en el bàsquet europeu (des del 2016) que ve d’anotar més de 13 punts per partit a Israel, amb el Hapoel Gilboa Galil Elyon.

El Baxi Manresa afrontarà una de les temporades més il·lusionants de la seva història recent i ho farà de la mà d’un equip renovat però competitiu, amb Pedro Martínez i Rafa Martínez com a guies del projecte i l’ambició d’un grup de jugadors encara per conèixe’s. Després d’un any fantàstic sense públic, el Baxi aspira a repetir l’èxit amb la seva gent.

«Estic segur que serà un bon vestidor, estem molt il·lusionats»

Rafa Martínez jugarà la seva 24a temporada com a professional. Una xifra impressionant que corrobora un currículum impecable. Tot i la veterania, el santpedorenc de 40 anys no perd mai la il·lusió ni les ganes de competir. «Serà el primer any que jugo competició europea amb el Manresa i per mi és tot un repte.»

Rafa Martínez és un dels cinc jugadors que continua de l’any passat, i és conscient del repte que suposa. «Estic segur que serà un bon vestidor. La secretaria tècnica abans de fitxar es fixa en la persona. A més, el jugador destacava que «serà un any molt exigent, amb dues competicions i partits molt durs. Ja va bé que la plantilla sigui una mica més llarga». Encara no se sap si aquesta serà la última temporada de Rafa. Tocarà gaudir-ne.

«Tinc experiència a l’Eurolliga i vull demostrar el meu nivell»

La passada temporada el jugador belga va disputar l’Eurolliga amb l’ASVEL Villeurbanne. El pivot de 2,08 metres arriba a Manresa amb ganes de demostrar el seu nivell i seguir creixent com a jugador.

«Per mi l’ACB és la millor lliga d’Europa. Vull aportar la meva experiència en competició europea i guanyar-me un rol important dins l’equip». L’ambició de Bako és adob per a una plantilla jove i amb ganes de reivindicar-se. «Encara no sé quin serà el meu rol, hem d’esperar un parell de setmanes perquè som un equip nou i ens hem de conèixer», explicava el pívot belga.

Bako, que no coneixia Manresa, explicava que un dels motius per venir al Baxi ha estat Pedro Martínez. «És un dels tècnics amb més reputació del continent».

«Ha de ser vital per a nosaltres jugar amb molt ritme i energia»

El nord-americà de 24 anys arriba per ser un dels jugadors més importants del Baxi aquesta temporada. Maye és un ala pívot amb capacitat per fer-se fot sota el cèrcol, llançar de tres i tenir presència a tota la pista.

«Hem de jugar amb molt ritme i intensitat, som un equip jove i hem de créixer junts. És vital per nosaltres jugar amb molta energia». Una de les senyes d’identitat del Baxi de Pedro Martínez és precisament el ritme alt i l’agressivitat en ambdós costats de la pista. Maye ve de firmar una gran temporada però és conscient que cal més. «Haig de ser més consistent. Aquí no et pots permetre tenir mals partits perquè els rivals són de molt nivell. Hem de treballar molt dur i espero poder ensenyar el meu millor nivell.»