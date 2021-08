Després de l’atípica edició del 2020, la Copa Cor de Catalunya organitzada pel FC Joanenc, el torneig estiuenc per excel·lència de la Catalunya Central les últimes temporades, recupera el seu format habitual i reunirà sis de les set formacions de les nostres comarques que, aquesta temporada, militaran al grup 4t de Segona Catalana: CE Berga, UE Calaf, CF Atlètic Gironella, FC Joanenc, FC Pirinaica i CE Sallent.

En aquesta ocasió, el trofeu de pretemporada que inaugura el curs futbolístic es desenvoluparà entre el diumenge 29 d’agost i el diumenge 5 de setembre. Tal com era usual, la Copa Cor de Catalunya constarà d’una fase de grups i de la gran final. Els sis equips participants es dividiran, inicialment, en dues agrupacions. Enguany, el grup A el configuren l’equip amfitrió, el conjunt gironellenc i la formació calafina, mentre que el B aplega l’equip representatiu del barri de Mion-Puigberenguer, a berguedans i a sallentins.

Jordi Garcia, director esportiu del FC Joanenc, assenyala que el club de Sant Joan de Vilatorrada planteja la cinquena edició de la Copa Cor de Catalunya «com un espai per tal que els equips i els aficionats del nostre àmbit es retrobin, després d’uns mesos molt difícils i plens d’incertesa degut a la crisi sanitària». Precisament, va ser la incertitud que predominava en el món del futbol català l’estiu passat el que va impedir que la quarta edició del torneig mantingués el format acostumat. En realitat, ni tan sols es va poder disputar el triangular previst en primer lloc. «No es coneixia amb exactitud la data d’inici de les competicions i es dubtava de si es podrien jugar. Finalment, la Pirinaica va renunciar a prendre-hi part i per no suspendre el trofeu, el van disputar Joanenc i Calaf a partit únic», rememora.

La Copa Cor de Catalunya obrirà el foc competitiu el diumenge 29 d’agost amb un atractiu programa. A les 18 hores, al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, seu única de l’esdeveniment, es disputarà el primer matx del grup B, que enfrontarà al CE Berga i al FC Pirinaica. Dues hores després, FC Joanenc i CF Atlètic Gironella dirimiran el guanyador del partit inaugural del grup A.

La competició es reprendrà el dimarts 31 d’agost (21 hores) amb el duel entre el CF Atlètic Gironella i la UE Calaf (grup A). L’endemà, a la mateixa hora, mesuraran aptituds futbolístiques CE Berga i CE Sallent. Dijous, 2 de setembre, el partit entre el FC Joanenc i la UE Calaf tancarà el grup A i, divendres, 3 de setembre, el duel que protagonitzaran FC Pirinaica i CE Sallent determinarà la classificació final del B. Tots dos partits es jugaran a partir de les 21 hores. Els guanyadors d’ambdós triangulars decidiran el campió d’aquesta cinquena edició del torneig el diumenge 05 de setembre (20 hores).

El director esportiu del FC Joanenc exposa que, enguany, la Copa Cor de Catalunya hauria pogut encabir més equips i reconvertir els triangulars en quadrangulars. «Els sis primers equips als quals ens vam dirigir van acceptar prendre-hi part i ens consta que d’altres, com l’Avià, el Solsona, el San Mauro i fins i tot el Puig-reig, hi estaven interessats». La predisposició d’aquests clubs d’iniciar el curs futbolístic participant en el trofeu propicia que els responsables de l’organització es plantegin ampliar el número d’equips en properes edicions, tot i que Jordi Garcia reflexiona que «en aquest supòsit, l’ideal seria comptar amb una segona seu per no alterar durant més dies la programació dels entrenaments dels equips formatius i de veterans del FC Joanenc i de l’altre equip de la població, el Palillo CF».

Pel que fa a les mesures per prevenir la propagació de la covid que l’organització haurà de prendre, hi figuren l’elaboració d’un registre de tots els aficionats que assisteixin als partits; la limitació de l’accés al 70% de la capacitat del recinte, així com l’obligació de mantenir la distància de seguretat i d’utilitzar màscara. Hi haurà un servei de bar habilitat a l’exterior del local que l’acull habitualment i l’entrada serà gratuïta.