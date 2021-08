Les samarretes del Barça de Leo Messi de la temporada 2021-2022 van desaparèixer de les botigues oficials blaugranes en anunciar-se el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, i ara Nike serà l'encarregada de decidir el seu destí una vegada el club les hi hagi retornat, tot i que no es calculen grans pèrdues econòmiques en aquest sentit.

El Barça té aproximadament dos mesos per enviar el producte, segons fonts de l'entitat, però la quantitat de samarretes del sis vegades Pilota d'Or que s'hauran de retornar no serà especialment significativa, ja que el nom i el número generalment s'estampa a la mateixa botiga.

Així també ho asseguren responsables de les botigues blaugranes, que expliquen que Nike els envia, per una banda les samarretes sense personalitzar i per l'altre les làmines per a fer-ho, i que van aconseguir vendre totes les samarretes de Messi de la temporada passada.

Per tant, només s'haurien de retornar a la multinacional nord-americana aquelles del curs present que els dependents van estampar perquè lluïssin a les botigues com a reclam perquè els aficionats les compressin sense necessitat de fer la cua per l'estampació.

D'altra banda, els responsables diuen que les làmines amb el número i el nom se solen retallar per a poder reutilitzar-les amb altres jugadors i que no es retornen a Nike. Això és el que va passar amb tots els jugadors referents que van marxar amb anterioritat, com va ser amb el cas de Neymar, que una altra vegada es convertirà en company de Messi, aquesta vegada en el PSG.

Segons diferents estudis, fins ara 8 de cada 10 samarretes que es venien del Barça portaven el '10' de Leo Messi, la qual cosa suposava uns ingressos d'entre 20 i 30 milions per temporada per al club.

Aquest dimarts l'especialista en l'economia del Barça i director general de Diagonal Inversions, Marc Ciria, va explicar a EFE que l'entitat està apostant molt per Memphis Depay comercialment i que ell "podria arribar a vendre 5 de cada 10 samarretes i així evitar que la caiguda de les vendes fos més enllà del 30% a curt termini".

El primer equipament del Barça de la temporada 2021-2022 es pot comprar des del 16 de juny. Així, l'afició blaugrana pràcticament ha tingut dos mesos per a comprar-la amb el '10' de Messi a l'esquena.