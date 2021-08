Florentino Pérez, president del Reial Madrid, considera "impossible" haver tingut "alguna influència" en la sortida de l'argentí Leo Messi del Barça, a més de sol·licitar una rectificació en les seves declaracions de Jaume Llopis, exmembre de la Comissió de l’Espai Barça.

"Davant les declaracions efectuades per Jaume Llopis, exmembre de la Comissió de l’Espai Barça, vull manifestar el següent: és rotundament fals que mantingui una amistat des de fa temps amb el CEO del F.C. Barcelona, Ferran Reverter, ja que és una persona amb la qual he coincidit tan sols dues vegades en la meva vida, una fa quatre mesos i l'altre dissabte passat en la reunió que va tenir lloc a Barcelona amb el president Joan Laporta i el president Andrea Agnelli, quan ja s'havia produït la comunicació oficial sobre Messi", apunta Florentino Pérez en un comunicat oficial del seu club.

"Per tant, és impossible que jo hagi tingut alguna influència ni en la sortida de Messi ni en qualsevol altra decisió del F.C. Barcelona. Així doncs, espero que Jaume Llopis rectifiqui com més aviat millor aquestes declaracions que no corresponen amb la veritat", afegeix la missiva.