Ibai Llanos ha marcat un nou gol amb l’arribada de Leo Messi al Paris Saint Germain. L’‘streamer’ i ‘influencer’ s’ha avançat als mitjans esportius i ha aconseguit la primera entrevista amb el futbolista argentí després de la seva presentació oficial com a nou jugador del club francès. La conversa sencera amb l'argentí, a partir del minut 25 de vídeo, es pot veure clicant aquí.

Llanos, que ja va ser present al sopar de comiat de Messi a Barcelona, ha pogut retransmetre per Twitch la xerrada informal que ha mantingut amb el futbolista argentí, les primeres paraules de Messi després de la presentació oficial del Paris Saint-Germain.

Sobre la 13:00 tenemos un streaming histórico.



Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él.



Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato. pic.twitter.com/rH5prmZOTH — Ibai (@IbaiLlanos) 11 de agosto de 2021

«Espero que us hagi agradat. Això és una bogeria. Demà teniu el vídeo a YouTube en màxima qualitat. Per cert, ni sóc periodista, ni vull competir amb la premsa, respecto molt la professió i hi tinc molts amics. Però no puc rebutjar aquestes coses si em conviden, ho sento», ha assegurat Llanos en un tuit publicat en el seu compte oficial de Twitter.