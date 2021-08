Leo Messi ja és passat. Almenys pel FC Barcelona. L’argentí va aterrar ahir a la tarda (al voltant de les tres) a París per firmar el seu contracte com a jugador del PSG per dues temporades i 35 milions d’euros anuals, una xifra més baixa que la que se li oferia al FC Barcelona. Messi i Neymar tornen a retrobar-se, però lluny del Barça.

La marxa de Messi és l’epíleg a una concatenació d’esdeveniments imprevisible des que va esclatar l’afer Neymar, l’estiu el 2017. Des de llavors, el club presidit aleshores per Josep Maria Bartomeu va entrar en una espiral autodestructiva que ha acabat amb les dues estrelles retrobant-se a París (Messi arribant-hi com a agent lliure); amb el Barça sense poder inscriure els nous fitxatges a quatre dies del debut oficial a la lliga i amb un deute de 487 milions d’euros que destarota per complet els plans a curt, mig i llarg termini de l’entitat. I ara què? Comença una etapa complexa per a les dues parts. Messi haurà d’aprendre a conviure en un ecosistema diferent, en una lliga de menor nivell en què la Champions serà ja no un objectiu, sinó una necessitat imperiosa. Neymar, Mbappé i Messi només podran fallar, perquè serà impossible complir les expectatives que es dibuixen.

L’astre argentí acaba en l’únic equip que semblava poder fitxar-lo. El seu pare i agent, Jorge Messi, va trencar el gel a l’aeroport ahir al migdia confirmant que el seu fill jugaria al PSG i davant les preguntes de què havia passat, Jorge Messi va respondre que ho demanessin al club. La marxa de Messi s’ha produït després d’una nit de màxima tensió per la notícia que va fer saltar totes les alarmes: La porteria de Betevé va anunciar la passada matinada que el Barça hauria fet una última oferta a Leo Messi. La presència de l’argentí a Barcelona i la incertesa al voltant del seu fitxatge pel PSG van generar un clima de tensió que va provocar que, l’endemà, tots els mitjans estudiessin cada gest i moviment al voltant de la casa dels Messi a Castelldefels. La continuïtat del rosarí era una quimera, i finalment, el diari francès L’Équipe va donar la notícia: Messi havia decidit jugar pel PSG.

L’arribada de Messi a París va ser digne del que és: una llegenda. Centenars d’aficionats aplegats a l’aeroport i crits de «Messi, Messi» des d’ahir a primera hora. Amb una samarreta de «Ici c’est Paris», el jugador va saludar els aficionats que esperaven a l’aeroport. Després va passar la revisió mèdica de forma satisfactòria i serà presentat avui a les 11 del matí a l’estadi Parc des Princes. Segons les informacions publicades les darreres hores, l’argentí lluiria el dorsal número 30, el que va portar en els seus primers partits amb el FC Barcelona, i li cediria el 10 a Neymar.

S’obren molts interrogants. Tant per al FC Barcelona com per al propi Messi. El Barça haurà d’aprendre a competir de nou després de més d’una dècada recorrent sempre al «10» quan les coses no anaven bé, una dependència que va arribar a nivells obscens en les últimes temporades amb un equip que anava perdent talent a marxes forçades. I Messi? La història del futbol li reserva un darrer capítol. D’aquí dos cursos se sabrà si la història acaba amb final feliç o no.