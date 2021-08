El davanter argentí Leo Messi s'ha mostrat "molt feliç" pel seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, un club que veu "preparat per aconseguir-ho tot" i arriba "per seguir creixent i guanyar títols".

"Soc molt feliç. La meva sortida del Barcelona va ser molt dura després de tant temps, però només arribar aquí la felicitat és enorme i estic amb moltes ganes i il·lusionat per poder entrenar. Tot està passant molt de pressa i ho estic gaudint des del primer dia al costat de la meva família", ha assegurat Messi en les seves primeres paraules a la presentació oficial d'aquest dimecres amb el PSG.

El de Rosario ha deixat clar que vol "començar a entrenar" com més aviat millor perquè no aguanta "les ganes" de trobar-se amb els seus nous companys i el cos tècnic i "començar aquesta nova etapa". "Agrair al president, a Leonardo i al club per com m'han tractat des del primer dia que va sortir el comunicat del Barça. Es van posar a la meva disposició i va ser tot molt fàcil en poc temps arreglar una situació complicada", ha subratllat.

"Estic feliç, il·lusionat i amb les ganes intactes de seguir guanyant i per això vinc a aquest club, que és ambiciós. Veig al club i al cos tècnic preparat per intentar aconseguir-ho tot, per seguir creixent, donar passos i guanyar títols. Tant de bo que tots junts ho puguem aconseguir", ha afegit Messi, que ha qualificat de "bogeria" la seva arribada a París. "Va ser sorprenent i va acabar d'arrodonir-ho tot", ha celebrat.

Per al davanter, és "una felicitat enorme i una bogeria poder compartir el dia a dia" amb una plantilla amb "grandíssims jugadors" com Neymar i Kylian Mbappé. "El club ha fet fitxatges espectaculars a part dels que ja hi havia i tinc molta il·lusió per començar a entrenar i competir, perquè ho vaig a fer amb els millors i això és maco", ha admès.