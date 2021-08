En acabar la roda de premsa de presentació de Leo Messi com a nou jugador del París Saint-Germain, un periodista ha començat a cridar: "Visca Messi!". Una sorprenent intervenció que ha acabat incitant altres periodistes locals a victorejar l'astre argentí.

La persona que ha iniciat els crits i elogis cap a Messi és Omar da Fonseca, exjugador argentí de 61 anys que va jugar al PSG i al Mónaco i que actualment és comentarista a Bein Sports.

Conegut a França per la seva passió i la forma de comentar els partits, Fonseca no ha pogut contenir l'emoció pel fet de tenir Messi a París i a la lliga francesa. Després de corejar el seu nom, s'ha apropat al futbolista. "No t'he de dir res, però tot el que necessitis... Tinc fills, nets i conec escoles, per qualsevol cosa, aquí tens la meva targeta", ha dit davant un Leo Messi atònit.

Comparable a l'expectació que va generar el fitxatge de Neymar el 2017, la bogeria s'ha apoderat de París i del Parc dels Prínceps, acordonat per la policia i amb milers de seguidors corejant el nom de l'argentí.

El mateix Messi no sabia avenir-se pel que ha generat la seva arribada a la capital francesa. "Fa tres dies que hi ha gent al carrer, a l'aeroport, a l'hospital... mai havia viscut una cosa així. És impressionant", declarava.