Els germans Nil i Eloi Cervera, jugadors dels equips formatius de l’Igualada Hoquei Club, debutaran el proper setembre amb la selecció estatal sub-19 i sub-17, respectivament, en els campionats d’Europa.

L’europeu sub-19 es disputarà entre el diumenge 5 i el dissabte 11 de setembre a Paredes (Portugal). Nil Cervera figura entre els dotze jugadors convocats pel seleccionador Sergi Macià. L’igualadí, de 17 anys, va jugar la temporada passada al júnior C del club arlequinat, formació amb la qual va assolir la Copa Catalana. A més, va debutar amb el primer equip a l’OK Lliga, a les Comes, en el matx contra el Recam Làser Caldes (2 a 2). Es tracta d’un mig que destaca per la seva capacitat d’organització del joc ofensiu i que exhibeix un potent i mortífer xut de pala.

El seu germà Eloi, de 15 anys, és considerat pels tècnics arlequinats un jugador polivalent que pot actuar en qualsevol posició. Les seves prestacions són òptimes tant en defensa com en atac, però excel·leix a l’hora de generar joc i d’assistir, així com per la seva habilitat en el moment de definir. El darrer curs es va proclamar campió de Catalunya i subcampió estatal amb el juvenil B de l’Igualada HC. Un bagatge que ha convençut el seleccionador sub-17, Carlos Cortijo, que l’ha inclòs a la llista per a l’europeu que també acollirà Paredes, del 7 a l’11 de setembre.