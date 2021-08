D’un manresà a un altre. La celebració de l’estatal de parapent a Àger va propiciar que Sergi Claret agafés el relleu de Xevi Bonet com a campió d’Espanya de l’especialitat. Ambdós van competir pel ceptre estatal des de la primera de les quatre mànegues disputades i, en aquesta ocasió, l’avantatjat alumne va superar el mestre, segon classificat. Almenys, com a membres de l’equip Ozone-Alamair, conjuntament amb Félix Rodríguez, Jordi Roset i el portuguès Joao Veiga Rodrigues, tots dos van assolir el títol estatal per equips.

Les conques Dellà i de Tremp van acollir la jornada inaugural del campionat d’Espanya, que va aplegar 110 participants. Els millors especialistes es van mantenir junts fins el darrer terç dels 70,44 km que configuraven el recorregut. La decisió de Sergi Claret de recórrer l’útim tram pel bell mig de la vall va propiciar el triomf del manresà, mentre Xevi Bonet va ser quart. L’endemà, el màxim exponent del parapent català es va imposar en l’etapa entre Àger i Berga, de 103,33 km, seguit per Sergi Claret. El duet ja havia obert un marge de punts suficient per garantir la victòria manresana a l’estatal i en les dues darreres jornades, disputades entre la serra del Montsec i el pantà de Sant Antoni, Claret va poder mantenir un mínim avantatge sobre Bonet. El nou campió va totalitzar 2.934 punts; el subcampió 2.879 i el tercer classificat, Miguel Díaz, 2.835. Des de dilluns i fins el dimecres 18 d’agost, Xevi Bonet i Sergi Claret competeixen a la Copa del Món que, enguany, acull l’estació d’esquí suïssa de Disentis. L’objectiu d’ambdós és classificar-se entre els deu primers.