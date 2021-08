Quatre temporades després que les trajectòries esportives de les formacions juvenil A del Centre d’Esports Manresa i del Club Gimnàstic se separessin per seguir rumbs contraposats, aquesta temporada els bucs insígnia dels planters dels dos grans clubs de futbol de la ciutat reprendran la rivalitat esportiva al grup 7è de la Lliga Nacional Juvenil.

La competició a la segona categoria estatal juvenil s’iniciarà el primer cap de setmana de setembre, però ambdós equips s’entrenen des de fa dies: els blanc-i-vermells van començar a fer-ho el dilluns 26 de juliol i els escapulats una setmana després. Tot i que el principal objectiu dels tècnics de tots dos conjunts, Joan Segura i Adrià Talavera, es completar la formació dels seus futbolistes i preparar-los per fer el salt als respectius primers equips, el punt de partida d’una i altra formació no és el mateix i, per tant, els reptes esportius col·lectius difereixen. Així, mentre que el CE Manresa afronta el desafiament de mantenir la categoria recuperada el juny passat després d’una absència de tres exercicis, el Gimnàstic de Manresa ha de competir, per tercer curs seguit, per reconquerir la plaça a la Divisió d’Honor Juvenil perduda l’abril del 2019.

Un projecte esportiu ambiciós

El manresà Adrià Talavera, de 29 anys, entrenador del juvenil A del Club Gimnàstic, assumeix el repte de l’ascens «sense considerar-lo un objectiu imperatiu». Adrià Talavera reflexiona que «el meu principal desafiament és que el màxim número de jugadors de l’equip siguin requerits per entrenar amb el nostre primer equip, el FC Andorra, i hi puguin debutar». En aquest sentit, la temporada passada va ser reeixida doncs fins a nou futbolistes (Èrik Castillo, Èric Cañete, Pau Culell, Jon Lobo, Marcel Oliva, Nicolás Olmedo, Xevi Pérez, Biel Vallverdú i Guillem Vila) van completar sessions preparatòries amb el conjunt tricolor. A hores d’ara, el lateral dret Pau Casadesús i el mig centre Èric Cañete fan la pretemporada a les ordres d’Eder Sarabia. El davanter Ian Martínez hi va ser fins fa uns dies.

Mantenir el bloc de futbolistes de l’exercici anterior va ser una de les prioritats d’Adrià Talavera a l’hora de configurar la plantilla actual. El manresà revela que «només un futbolista va refusar la possibilitat de continuar». L’equip ha incorporat a cinc jugadors del juvenil B i a un del cadet A, a més de nou futbolistes procedents d’altres clubs com els davanters Álex García (Vitoria Guimaraes) i Ian Martínez (València CF).

Enfrontar-se a oponents d’un alt nivell competitiu i de la màxima exigència en els partits de pretemporada per tal que «els jugadors experimentin i s’adaptin als contextos més desfavorables» ha estat el criteri que ha seguit el tècnic a l’hora d’elaborar el calendari d’amistosos previ a l’inici de la lliga. Adrià Talavera malda per tal que el seu equip conjumini «el futbol associatiu i la generació de joc a través de la possessió» amb «la gosadia i la competitivitat que caracteritzen habitualment els equips del Gimnàstic». «Hem de ser un conjunt dinàmic i amb capacitat d’adaptació a tots els escenaris», conclou.

Consolidar-se per formar millor

Per a Joan Segura, màxim responsable tècnic del juvenil A del CE Manresa, «la Lliga Nacional Juvenil és la categoria idònia per completar la formació del futbolistes de l’entitat abans d’incorporar-se a l’equip de Tercera Divisió». Per això, l’entrenador nascut a la Llacuna, de 31 anys, considera imprescindible «assolir la permanència, sense renunciar a objectius més ambiciosos».

L’anoienc es congratula d’haver configurat una plantilla «amb una majoria de futbolistes originaris de la Catalunya Central on predominen els juvenils de segon any, jugadors amb capacitat d’il·lusionar-se amb el desafiament de continuar el seu creixement com a futbolistes».

Estructurar l’equip per línies amb solidesa, incidir en l’assimilació dels conceptes tàctics i propiciar que els futbolistes adquireixin l’estat de forma física òptim a través d’exercicis en els quals la pilota és la protagonista. Aquestes són algunes de les principals característiques de la metodologia de treball de Joan Segura.

L’entrenador establert a Igualada pretén que els seus futbolistes «sàpiguen reconèixer quan l’equip ha de practicar un joc posicional i quan ha ser més incisiu o directe». «L’essència del nostre estil ha de ser la pressió, la recuperació de la pilota i l’execució de ràpides transicions ofensives, tot i que sovint la categoria ens exigirà ser camaleònics i adaptar-nos a les circumstàncies», explicita.

Joan Segura ha escollit equips de la Lliga Nacional Juvenil com a oponents del seu equip en els amistosos de pretemporada. «És la fórmula ideal per tal que els jugadors coneguin quin nivell d’exigència es trobaran quan comenci la competició».