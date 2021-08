Salva Arco i Frias (Navàs, 1984) ha anunciat aquesta tarda que es retira del bàsquet professional en un comunicat a les xarxes socials. "Després de 19 temporades com a jugador professional, deixo a un costat l'etapa més important de la meva vida, fins el moment".

En el text, el bagenc assegura que "em retiro del bàsquet professional sense ser conscient encara del què això significa. Són molts anys, moltes hores, una forma de vida que no es pot canviar de la nit al matí. I ho faig com escrivia un ex-jugador, essent jo qui pren aquesta decisió".

Después de 1️⃣9️⃣ temporadas como jugador profesional de baloncesto 🏀, llega el momento de cerrar la puerta que me lo ha dado TODO.



GRACIAS por acompañarme en este increíble camino. ❤️ pic.twitter.com/ne2T6lYXt0 — Salva Arco Frias (@SalvArco) 12 de agosto de 2021

Arco va jugar sis temporades a la Lliga ACB, les dues primeres les campanyes 03-04 i 04-05 al CB Lleida, que primer estava patrocinat per Caprabo i després per Plus Pujol.

El navassenc va aterrar al Nou Congost el 2012 per jugar dues temporades al Bàsquet Manresa: el curs 12-13 va ser membre de la plantilla de l'aleshores Assígnia Manresa i, en l'exercici següent, de La Bruixa d'Or Manresa.

L'estiu del 2015 va aconseguir l'ascens a la Lliga ACB amb l'Ourense i, posteriorment, se'n va anar a l'Ulm alemany a l'Iberostar Tenerife de l'ACB. Després, va fer cap a Lugo, on va continuar una trajectòria d'èxits amb l'ascens de la temporada 17-18 del Café Candelas Breogán.

L'any següent, l'equip va perdre la categoria, però només va estar dues temporades a la LEB Or, ja que fa unes setmanes va assolir novament l'ascens en el play-off final contra el Covirán Granada. Una gesta més en un curs en el que només hi havia una plaça per pujar a l'ACB.

Arco és graduat en màrqueting i estudi de mercat.