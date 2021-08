El FC Barcelona està convençut que demà dissabte podrà inscriure no només Memphis Depay sinó també Èric Garcia, que, com Pedri, ha tornat aquesta setmana de la disputa de l’Eurocopa i els Jocs Olímpics. No s’esperen, doncs, novetats avui respecte a la inscripció del davanter neerlandès, procedent del Lió. Sí que ho farà demà, poc més de 24 hores abans que es disputi l’estrena de lliga del Barça, al Camp Nou contra la Reial Societat (20.00 hores).

Alleujament per a Koeman

Perquè entrin tant Memphis com Èric Garcia, el club ha d’alliberar espai salarial, que després de la marxa de Leo Messi al PSG ha quedat al 95% dels ingressos, segons va revelar el president Joan Laporta en la roda de premsa en què va anunciar la ruptura amb l’argentí. Falta veure qui surt.

La incorporació definitiva de Memphis suposarà un alleujament considerable per a Ronald Koeman, molt curt de davanters per les lesions d’Ansu Fati, Dembélé i Coutinho, més la marxa de Messi. Memphis ha sigut el jugador que més excitació ha generat entre l’aficionat blaugrana en pretemporada.

Quan es porti a terme la inscripció de l'holandès i el defensa català, només Kun Agüero quedarà pendent de superar el límit salarial. Lesionat, segons el comunicat mèdic, per espai de dos mesos aproximadament, es compta que no hi ha pressa per al tràmit burocràtic.

Emerson Royal, el lateral recuperat del Betis per 9 milions, ja està inscrit, en considerar-se que va estar cedit.