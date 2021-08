L’expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va enviar aquest divendres una carta al seu predecessor en el càrrec, Joan Laporta, en què rebat les seves acusacions contra a l’anterior junta directiva en 10 punts. Aquesta és l’extensa carta firmada per Bartomeu que ha fet arribar a Efe:

Estimat president,

Després de les teves últimes declaracions i les d’alguns membres de la teva junta directiva, em veig en l’obligació de dirigir-me a tu per tal de puntualitzar determinades manifestacions, aclarir responsabilitats i reclamar-te, com a president, accions immediates contra situacions que estan afectant greument, per equívoques i manipulades, no només la imatge del club, sinó també la de la junta directiva que vaig tenir l’honor de presidir durant gairebé set anys.

1) En primer lloc, recordar-te que vas sol·licitar a l’Assemblea General de Socis Compromissaris, celebrada el 20 de juny passat, l’aprovació dels comptes de l’exercici 2019-20 formulats per la nostra directiva, amb l’argument inqüestionable que la liquidació reflectia fidelment l’estat econòmic, financer i patrimonial del FC Barcelona a 30 de juny del 2020.

L’aprovació majoritària del resultat de l’auditoria 2019-20 valida també el resultat del mandat del juliol del 2010 al juny del 2020. Un mandat iniciat per la junta directiva del president Sandro Rosell, amb el balanç d’un augment patrimonial positiu de 193 milions, excloent les pèrdues provocades per la pandèmia del 14 març al 30 de juny del 2020, que, segons el Reial Decret 1162/2020 del 22 de desembre, no es consideraran resultats econòmics negatius en els exercicis afectats per la Covid-19 a efectes de còmput de l’aval.

Sense restar aquestes pèrdues Covid de 97 milions, tot i que suposen igualment un increment de 96 milions i un patrimoni net per al club de 35 milions, tenint en compte que vam iniciar el mandat el juliol del 2010, amb un patrimoni negatiu de -60 milions d’euros.

Ara es tracta d’una situació molt diferent de la viscuda el 2010, quan les pèrdues de 80 milions (temporada 2009-10) van donar un resultat negatiu del mandat (2003-2010) de 47,6 milions d’euros. Aquests resultats negatius suposaven, llavors, una herència nefasta que ens va deixar la vostra junta.

Per aquesta raó, en l’aplicació de la normativa derivada de la Disposició Setena Addicional de la Llei de l’Esport de 1992, era preceptiu sotmetre a l’assemblea de l’octubre del 2010 la votació per iniciar una acció legal d’acció de responsabilitat objectiva per la reposició de les pèrdues, no per la nostra voluntat, com de manera interessada es va estar explicant malament, si no per complir la llei.

2) En relació amb les responsabilitats de la meva junta directiva en l’exercici econòmic 2020-21,

Com bé saps, davant la sorprenent postura del Procicat d’autoritzar la convocatòria del vot de censura el diumenge 1 de novembre del 2020 al Camp Nou, vam decidir cessar del càrrec.

No volíem posar en risc de salut, ni en la tessitura d’infringir el confinament municipal, la restricció de mobilitat i reunió, ordenades pel Govern de la Generalitat el dijous 29 d’octubre, només tres dies abans de la votació, els nostres 110.000 socis i sòcies.

3) Com a resultat d’aquest cessament de la nostra junta –el 27 d’octubre del 2020-, ens va ser impossible continuar prenent decisions encaminades, sobretot, a evitar l’impacte de les enormes pèrdues previstes a conseqüència de la reducció alarmant d’ingressos provocada per la pandèmia que, fins ara, no han permès reobrir el Camp Nou i, fins fa poques setmanes, no han permès reobrir el Museu, el Camp Nou Experience, la Megastore del Camp Nou i la resta de Barça Stores. Estem parlant de la impossibilitat de fer efectius un 43% (aproximadament uns 375 milions d’euros) dels ingressos de la temporada 2020-21.

Com és sabut, la nostra junta directiva havia assenyalat el 21 de març del 2021 com a data electoral, en el termini estatutari de final de mandat, el que ens hauria permès, en aquest suposat sí, afrontar i assumir la liquidació total de la temporada 2020-21 com era el nostre desig, executant les decisions necessàries per evitar arribar a la situació financera actual. Hauríem sigut els únics responsables del tancament i les seves conseqüències. Decisions que la nova junta no ha pres durant aquests mesos, deixant en evidència la seva inacció.

4) A partir del 14 de març del 2020, data d’inici de l’estat d’alarma i tancament total del club amb la conseqüent caiguda inesperada i sobtada dels ingressos, com era la nostra obligació i amb la màxima preocupació, des del primer moment, la nostra junta va aplicar una reducció, a fons perdut, del 12% dels salaris a tots els jugadors, tècnics i professionals esportius del club amb efecte en la temporada 2019-20, que va servir per pal·liar, almenys, en una part, la caiguda d’ingressos.

A finals de l’estiu del 2020, amb la informació avançada pel Procicat, es va acordar proposar als jugadors i tècnics una adequació i un ajornament dels pagaments dels salaris en funció de la prevista tornada gradual de públic al Camp Nou i del turisme a la nostra ciutat, una estimació que es preveia a partir del febrer del 2021.

Unes previsions que no es van complir i que, segons el nostre pla, en el cas continuar les instal·lacions tancades fins al juny del 2021, sí que calia aplicar una nova reducció dels salaris, en aquest cas del 20% (uns 90 milions), a efectes de la temporada 2020-21.

La nostra junta ja no estava per assumir les correccions necessàries i urgents. És una decisió que només podia prendre la nova junta directiva entrant, després de les eleccions, però no hi va haver cap acció per la seva part.

5) Igualment a partir de l’abril del 2020, vam iniciar el projecte Barça Corporate, consistent, per resumir-ho, en l’entrada de ‘partners’ estratègics fins a un 49% per a l’explotació conjunta dels quatre actius comercials no directament vinculats als ingressos de les competicions esportives:

- Barça Licensing & Merchandising (BLM): xarxa de botigues per a la comercialització de la roba i les llicències de productes.

- Barça Studios: el centre d’innovació digital esportiu més rellevant d’àmbit mundial, via continguts, big data i de producció audiovisual.

- Barça Innovation Hub: plataforma d’impuls d’investigació científica i tecnològica aplicada a l’esport i el coneixement.

- Barça Academy: prop de 50 centres d’ensenyament a tot el món, del model formatiu integral esportiu de futbol i valors.

Vam poder deixar acabat en mans de la Comissió Gestora el dossier confidencial i les negociacions iniciades amb un total de quatre societats interessades: Blackstone, el consorci –Investindustrial, Elysian i Fanatics–, Abry Partners i Artos. Em consta que la Comissió Gestora et va traspassar les cartes d’intencions (LOI) a través de Goldman Sachs, però no hi ha hagut cap reacció de la teva junta al respecte.

En el cas que la teva directiva ho hagués aprovat, hauria suposat una entrada de capital mínim de 220 milions amb l’objectiu de reduir les pèrdues d’ingressos per la Covid que, sense abonaments, ticketing, museu, escoles futbol, botigues, gires, etc ..., en tota la temporada 2020-21 podrien arribar a ser d’uns 375 milions.

Si a aquests 220 milions haguéssim afegit la necessària reducció d’un 20% (90 milions) dels contractes dels jugadors, imprescindible a partir del març del 2021 quan es van confirmar les expectatives més pessimistes, a hores d’ara, la ràtio de salaris marcada per LaLiga es compliria, possibilitant la inscripció de jugadors.

I amb el possible ingrés de 270 milions per l’acord de LaLiga amb CVC, avui estaríem parlant d’un nivell d’afectació per les pèrdues d’ingressos per Covid-19 pràcticament nul.

També vam deixar sobre la taula, subjecte lògicament a l’aprovació dels socis i sòcies, l’entrada del FC Barcelona en el ‘pull’ de clubs promotors de la Superlliga que hagués significat una entrada neta de 350 milions durant el maig del 2021.

Alhora, significava un creixement en el mercat del futbol en què els clubs, com el nostre, que no som SAD, estem perdent la batalla contra els clubs-estat o contra la potència de la Premier League, amb els seus paràmetres d’explotació, insensibles a la copropietat social que els barcelonistes disfrutem.

6) Queda clar, doncs, que la nostra junta directiva va ser plenament responsable de la planificació esportiva de la temporada 2020-21 (les plantilles es van tancar a principis d’octubre) però, en cap cas, vam poder executar els plans i les actuacions econòmiques previstes.

Com s’ha demostrat, era absolutament necessari prendre mesures pel possible augment de l’impacte de la pandèmia en forma de caiguda excepcional dels ingressos i la inevitable reducció de la massa salarial, que hagués pogut aplicar la teva junta. En aquest sentit, i abans de la nostra dimissió, vam iniciar la constitució de la taula de negociació laboral per afrontar el terrible impacte que la Covid estava tenint dins el club.

Sorprèn la falta de reacció i actuació de la vostra junta directiva per millorar aquest balanç de la temporada 2020-21, malgrat ser perfectament coneixedors de la conjuntura econòmica i financera del nostre club, molt abans de guanyar les eleccions, quan la Comissió Gestora, en diverses reunions, ho va exposar a tots els candidats.

També sorprèn la vostra decisió de perdonar 16,5 milions a l’exjugador Neymar en el marc d’un litigi en què les expectatives a favor del FC Barcelona eren bastant clares i l’auditor no obligava, en cap cas, a aprovisionar-se de cap quantitat. ¿Per què vau fer prendre aquesta decisió contrària als interessos del club?

7) No seré jo qui desmenteixi o no admeti que la situació del FC Barcelona, a causa de la pandèmia era i és complexa i d’una enorme dificultat, especialment, derivada d’una massa salarial que vam portar als límits permesos per LaLiga, per intentar prolongar i mantenir des de fa 13 anys el millor equip de futbol de la història i poder competir amb els equips de la Premier League i altres clubs-estat amb recursos pràcticament inesgotables. Era necessari per igualar les ofertes cada vegada més altes per als nostres jugadors franquícia.

Aquest objectiu ha suposat un esforç colossal i continuat per augmentar els ingressos. Un esforç que, d’altra banda, ens ha portat a ser reconeguts per la prestigiosa revista econòmica ‘Forbes’ com el club més valuós del món el 2020 i per la Federació Internacional d’Història i Estadística de Futbol (IFFHS) com el millor equip de la dècada 2011-2020, mèrit atribuïble a la totalitat de la gent que abans i després del nostre pas pel FC Barcelona han treballat i continuaran treballant per mantenir aquesta excel·lència.

8) En l’àmbit patrimonial i en el compliment del mandat atorgat pels socis en referèndum (2014), també ens congratulem de l’excel·lent notícia que suposa per al FC Barcelona, la desestimació de les poques al·legacions plantejades contra l’Espai Barça –aprovat per tots els grups del ple de l’Ajuntament de Barcelona (excepte la CUP)–, el que suposa la llum verda definitiva i sense màcula per a la tramitació de la llicència d’obres.

També de la possible continuïtat del pla de finançament amb Goldman Sachs d’un projecte de club absolutament necessari i urgent que ja ha començat amb la construcció del Johan Cruyff Stadium i la demolició del Miniestadi. Tot això, amb l’aprovació de la modificació del pla general metropolità (MPGM), un treball de cinc anys i una sèrie d’acords urbans i veïnals, tots validats per l’Ajuntament de Barcelona.

9) En conclusió, serveixi aquesta comunicació per deixar clars els següents punts:

- L’Assemblea General de Socis Compromissaris del 20 de juny passat, amb la teva petició de vot favorable, va aprovar els comptes de la temporada 2019-20 amb uns beneficis del nostre mandat (2010-2020) de 96 milions (193 milions sense Covid-19) i un patrimoni net positiu de 35 milions.

- Sempre vam treballar conscients i complint la ràtio salarial de la Lliga i el límit del ‘fair play’ financer de la UEFA per poder seguir sent competitius davant la Premier League i els clubs-estat, contra els quals estem clarament en desavantatge.

- Com a conseqüència directa del nostre cessament, provocat per la intransigència del Procicat, no vam poder aplicar les mesures econòmiques i financeres (Barça Corporate, reducció de la massa salarial, possible bonificació de la Superlliga i/o bonificació de l’acord LaLiga-CVC) previstes contra els 375 milions de reducció d’ingressos per l’impacte de la Covid. mesures que hagués hagut d’aplicar la teva nova Junta.

- La nostra junta, que va cessar en el càrrec el 27 d’octubre del 2020, estatutàriament no és, en cap cas, responsable de la liquidació econòmica i financera de l’exercici 2020-21.

- Sorprenen les pèrdues anunciades de 487 milions davant una reducció d’ingressos de 375 milions, que s’hauran d’explicar amb detall a tots els socis i sòcies. Espero que no sigui com el 2003, quan vam intentar aprovisionar com a pèrdues el valor comptable de l’amortització pendent de certs jugadors. Recorda que llavors no va ser una decisió admesa per l’Audiència Provincial de Barcelona.

- Sí que tenim, en canvi, plena responsabilitat esportiva com a resultat de la planificació de totes les seccions del FC Barcelona, amb uns resultats esportius bastant bons, especialment satisfets de les aportacions del planter.

- Deixem aprovat i validat plenament, per l’Ajuntament de Barcelona, l’Espai Barça.

10) Finalment, et demano que facis públic, i l’abans possible, els resultats detallats de l’auditoria i/o ‘due diligence’ i, si n’hi hagués, la informació necessària, a tots els socis i sòcies de les irregularitats que, presumptament, assenyales, per evitar especulacions i sospites sobre actuacions «presumptament delictives» i també perquè s’evitin filtracions interessades i esbiaixades als mitjans de comunicació.

En el supòsit de trobar indicis d’actuacions irregulars que, sens dubte, no he ordenat ni conegut, em comprometo a ser el primer a adoptar les mesures legals pertinents per aclarir-les, i, si cal, castigar aquests supòsits il·lícits.

La meva voluntat al respecte continua sent la mateixa, la d’oferir als socis i sòcies la màxima transparència.