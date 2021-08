Mal presagi. Les dues últimes temporades la preparació quotidiana del Baxi Manresa s’ha vist sovint alterada per les nombroses lesions que han patit els membres de la plantilla i la contractació de jugadors per suplir a basquetbolistes de baixa ha estat una constant. Aquest exercici, l’espectre del flagell de les lesions ha aparegut tot just iniciar-se la pretemporada. Ahir, el club bagenc va informar que «Vasilije Pusica no formarà part de la plantilla». Vasilije Pusica va tenir una greu lesió de lligaments en un dels seus genolls el novembre passat i, segons va especificar el Baxi Manresa, la revisió d’aquesta articulació per part dels especialistes ha determinat que Vasilije Pusica «ha de seguir treballant en el procés de readaptació» del genoll afectat. «Les proves mèdiques realitzades els darrers dies indiquen que encara no pot entrenar al ritme dels seus companys i, per tant, el seu contracte no entrarà en vigor», conclou la nota informativa. Vasilije Vasa Pusica (25 anys, 1,96 m) va formar part de la plantilla del Dinamo Sàsser sard la temporada passada, però quasi no va jugar per culpa de l’esmentada lesió. En els pocs duels en els quals va poder actuar va fer unes estadístiques de 12 punts, 2,7 rebots i 2,5 assistències de mitjana.

Toni Naspler i Sagnia, cedits

D’altra banda, el Baxi Manresa va donar a conèixer la cessió del base manresà Toni Naspler i de l’ala pivot gambià Musa Sagnia al Zentro Basket de Madrid, conjunt que milita a la lliga LEB Plata. Toni Naspler, de 18 anys, ha passat per totes les categories inferiors del Bàsquet Manresa i de la selecció estatal. Musa Sagnia (18 anys, 2,01 m) va arribar la temporada passada a l’entitat manresana i va destacar amb l’equip júnior.