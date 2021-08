El FC Barcelona ha informat aquest divendres que les noves mesures del Procicat, l’organisme que assessora el Govern sobre la pandèmia del coronavirus, faran que un màxim de 22.000 persones puguin ser al Camp Nou per al debut a LaLiga Santander contra la Reial Societat, xifra a la qual no s’arribarà de tota manera.

«Malgrat l’autorització d’un 30% de la capacitat de l’estadi, que significaria prop de 30.000 espectadors, el requisit de mantenir un metre i mig de distància entre les persones o grups de persones que disposin d’entrades obliga a reduir aquest nombre d’aficionats», va comentar el club.

El nombre final d’aficionats dependrà del nombre màxim i la mida dels grups bombolla que es puguin situar al Camp Nou –cada abonat podia sol·licitar fins a sis entrades en una mateixa bombolla–, i podria oscil·lar entre els 20.000 o 22.000 espectadors.

Els socis abonats havien sol·licitat únicament 15.280 entrades de les 30.000 disponibles inicialment. Per això, el club ha posat a la venda 2.500 entrades per a socis sense abonament i aficionats fins a completar l’aforament limitat per a aquest primer partit.

Un Barça-Reial Societat que serà el primer partit amb públic a l’estadi culer des de l’arribada de la pandèmia. L’últim duel amb públic va ser, per curiositats del destí, el duel contra els donostiarres en la temporada 2019/20.

Malgrat ser el primer partit amb públic al Camp Nou en pandèmia, l’Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva va acollir aficionats en els partits d’aquesta pretemporada contra el Nàstic de Tarragona, el Girona i el Trofeu Joan Gamper contra la Juventus.