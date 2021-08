La trajectòria professional del jugador navassenc Salva Arco i Frias (1984) ha arribat al seu punt final després de dinou temporades en les quals s’ha convertit en un dels millors basquetbolistes que ha donat la Catalunya central en les últimes dècades. En un comunicat difós a les xarxes, el fins ara escorta del Breogán, de 36 anys, va anunciar que «deixo a un costat l’etapa més important de la meva vida, fins el moment».

Salva Arco va jugar sis temporades a la Lliga ACB, dues de les quals al Bàsquet Manresa en els cursos en que van exercir de patrocinadors Assígnia, primer, i La Bruixa d’Or, posteriorment. Al llarg de la seva carrera també va tenir ascensos a la màxima categoria, com el del passat 20 de juny amb el Rio Breogán, un club on era el capità i un dels jugadors més estimats.

«Em retiro del bàsquet professional sense ser conscient del que això significa. Són molts anys, moltes hores, una forma de vida que no es pot canviar de la nit al dia. I ho faig, com descrivia un ex-jugador, essent jo el qui pren la decisió, sentint que encara podria competir un temps més, amb la consciència tranquil·la per haver-ho donat tot en cadascun dels equips en els que he estat i, per últim, amb enorme il·lusió pel que em depara el futur», va escriure Arco en les seves xarxes, sense especificar quin rumb emprendrà a partir d’ara.

El jugador bagenc es va formar a les categories inferiors del CB Navàs, i la seva estrena com a professional va tenir per escenari el CB Monzón de la Lliga EBA, en la campanya 2002-03. Les dues temporades següents, va debutar a la Lliga ACB amb el Lleida, primer amb Caprabo com a espònsor -i jugant 9 partits de la competició domèstica i 7 de l’Eurocup-, i posteriorment amb Plus Pujol, si bé en aquest segon cas va jugar 6 partits i va ser cedit al Club Melilla Baloncesto de la LEB Or.

En les següents campanyes, va estar al Lleida, el Vic i el CB L’Hospitalet. En la temporada 07-08, va fitxar pel Bruesa GBC i va aconseguir l’ascens a l’ACB per primer cop en la seva trajectòria. Aleshores, va tornar a Lleida per jugar a la LEB Or, i el 2009 va anar al Club Ourense Baloncesto. El seu següent destí va ser, de nou, el Melilla, on les mitjanes de 14,4 punts i 3 rebots per partit el van dur al Bàsquet Manresa: el primer any va disputar 34 partits i, el segon, 30. La mitjana va ser de 6.7 punts.

De nou, ascensor cap amunt

Després de l’etapa al club del Nou Congost, Arco va tornar a Ourense, de la LEB Or, i va aconseguir l’ascens a l’ACB, si bé el club gallec no va poder cobrar la seva recompensa i es va quedar de nou a la categoria en la que ja estava perquè no va poder satisfer les condicions econòmiques requerides per la Lliga.

La vida nòmada d’Arco en el món del bàsquet va conèixer dos nous destins la temporada 15-16: primer va marxar al Ratiopharn Ulm, de la primera divisió alemanya, on va disputar 11 partits, 5 dels quals a l’Eurocup, i després va firmar per l’Iberostar Tenerife de l’ACB, on va arribar a jugar 27 partits amb un bon 41 % en triples.

Breogán, estació final

El darrer partit que va jugar Arco amb el Rio Breogan va tenir lloc el passat 20 de juny a la pista del Covirán Granada: era el tercer partit del play-off final de la LEB Or, l’eliminatòria estava empatada 1-1 i els gallecs, amb 7 punts del navassenc, van atropellar els andalusos per 57-83 i van aconseguir l’única plaça d’ascens disponible per pujar a l’ACB.

Aquest, però, no és l’únic cop que Arco ha fet el salt a la màxima categoria amb el Río Breogán. El primer, i tercer en el seu compte particular, va tenir lloc el curs 17-18, en la seva segona temporada al club gallec, i en l’exercici següent va disputar 23 partits a l’ACB. Els de Lugo van tornar a baixar a la LEB Or i, un cop més, per quarta vegada a la seva dilatada i reeixida trajectòria, va ascendir de nou a la màxima divisió del bàsquet estatal. Com va dir ahir el Breogán en un tuit, Arco «és un dels nostres».