El Comitè Nacional de Futbol Sala va fer públics els calendaris dels sis grups de Segona B, la tercera categoria estatal. El Covisa Manresa i el Sala 5 Martorell figuren al grup 3r amb els altres nou equips catalans que militen a la categoria. L’agrupació la completen tres formacions valencianes (CDFS Segorbe, CD Contestano Ye Faki FS de Cocentaina i FS Picassent) i dos conjunts mallorquins (UD Eivissa Gasifred i Muro Futsal).

Al final de les 30 jornades que integren la fase regular, els quatre primers es classificaran per disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió i els tres últims baixaran a Tercera Divisió. El cinquè, conjuntament amb els seus predecessors, es classificarà per jugar la Copa del Rei. Tant Covisa Manresa com Sala 5 Martorell han configurat plantilles per competir per les posicions capdavanteres. Els seus principals oponents seran el Futsal Mataró de Sito Rivera, l’AE l’Hospitalet Bellsport i el Barceloneta Futsal d’Òscar Redondo, a més d’una UD Eivissa Gasifred que s’ha reforçat amb David Segovia (FS Pallejà), Gonzalo Urbano (UD Coineña), Dani Gómez (CD Leganés FS), Lolo (Tenax Torfit) i Iván Marquina (Ciudad de Guadalajara FS).