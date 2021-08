L'edició d'enguany del Trail del Moixeró 2021 s'ha suspès a causa de l'onada de calor extrema. Malgrat que no hi ha cap prohibició actual a Bagà ni a la zona on es desenvolupa la cursa, l'organització de l'esdeveniment ha pres la decisió per garantir la seguretat de tots els corredors així com per les recomanacions emeses pel Govern en relació amb les activitats al medi ambient.

Segons han informat fonts organitzadores, durant les darreres hores han avaluat diferents escenaris per tirar endavant aquesta nova edició del Trail del Moixeró de la manera més segura per participants i voluntaris/es, però tots ells "desvirtuaven el que com a organització esperem i us volem oferir del Trail del Moixeró". Així doncs, l'organització ha proposat dues alternatives per tots aquells que estaven inscrits en la cursa: guardar la inscripció per l’edició 2022, o bé sol·licitar la devolució del 100% de l’import pagat en concepte d’inscripció (encara que aquest pagament correspongui a l’edició, també suspesa, del 2020).