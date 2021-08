L’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu va enviar ahir una carta al seu successor en el càrrec, Joan Laporta, en la qual rebat les acusacions d’aquest contra la junta directiva anterior en 10 punts. «Després de les teves últimes declaracions i les d’alguns membres de la teva junta directiva, em veig en l’obligació de dirigir-me a tu amb la finalitat de puntualitzar determinades manifestacions, aclarir responsabilitats i reclamar-te, com a president, accions immediates contra situacions que estan afectant greument, per equívoques i manipulades, no només la imatge del Club, sinó també la de la junta directiva que vaig tenir l’honor de presidir durant gairebé set anys».

Bartomeu recorda, d’entrada, que l’assemblea general de socis compromisaris del 20 de juny va aprovar els comptes de l’exercici 19-20, a petició de Laporta, «amb l’argument inqüestionable que la liquidació reflectia fidelment l’estat econòmic, financer i patrimonial del FC Barcelona a 30 de juny del 2020». A més, l’aprovació de l’auditoria 19-20 «valida també el resultat del mandat de juliol del 2010 al juny del 2020. Un mandat iniciat per la junta directiva del president Sandro Rosell, amb el balanç d’un augment patrimonial positiu de 193 milions, excloent les pèrdues provocades per la pandèmia».

L’anterior president del Barça ataca també el seu homòleg afirmant que el 2010, quan Rosell va substituir Laporta, «les pèrdues de 80 milions (temporada 2009-10) van donar un resultat negatiu del mandat (2003-2010) de 47,6 milions d’euros. Aquests resultats negatius suposaven, llavors, una herència nefasta que ens va deixar la vostra junta». Bartomeu demana a Laporta que faci públic el resultat de l’auditoria i de les irregularitats, «si n’hi hagués».