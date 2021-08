Quatre atletes berguedans (Xavi Tomasa, Ariadna García, Martina Gonfaus i Jan Torrella) i el tècnic Alfonso López (Joves Atletes de Berga) van participar el cap de setmana passat en el Campionat d’Espanya de Trail Running per Federacions Autonòmiques que es va celebrar a la població canària del Paso, a l’illa de La Palma. La competició constava de cinc categories: absoluta masculina; absoluta femenina, sub-23 masculina i sub-20 o de promoció, tant masculina com femenina. El campionat estatal per federacions, a més, era classificatori per al proper mundial de curses de muntanya de Tailàndia.

Els resultats dels cinc combinats catalans van ser immillorables. L’equip absolut masculí, la formació sub-23 masculina i el combinat sub-20 femení van assolir el campionat d’Espanya, mentre que els membres dels conjunts absolut femení i sub-20 masculí van conduir les seves respectives formacions a dos meritoris subcampionats estatals.

El berguedà Xavi Tomasa (CE Ironwill BCN) va formar part de la selecció catalana absoluta masculina. Tomasa va signar la 29a posició final amb un registre de 2 h, 45’ i 17’’ en una prova que van completar 54 corredors. El seu company Jan Margarit (CA Granollers) va imposar-se amb una marca de 2 h, 23’ i 34’’ i el sub-23 Miquel Corbera (CA Montornès) va travessar la línia d’arribada en quarta posició (2 h, 26’ i 15’’). A més, Eduardo Hernández (CE Penedès) va ser setè (2 h, 28’ i 17’’). Per últim, Samuel David Ávila (CE Penedès) va signar la 46a posició. La puntuació conjunta assolida per Margarit, Corbera i Hernández va propiciar el títol de la selecció catalana, seguida pels combinats murcià i andalús.

El segon ceptre estatal va correspondre a l’equip sub-20 femení. La berguedana Martina Gonfaus (JAB) va ser la setena a completar el circuit d’aquesta categoria amb un temps de 30’ i 53’’. La seva actuació, conjutament amb les de Aroa Berenguel (CE Cerdanyola), quarta amb un registre de 30’ i 34’’, i Blanca Batlle (AA Palamós), cinquena en consumir 10 segons més que la seva companya, van donar el campionat d’Espanya per equips al combinat català.

L’actuació individual més remarcable dels quatre corredors berguedans va ser la que va protagonitzar en la prova sub-20 masculina Jan Torrella. El corredor de Joves Atletes de Berga va ser segon amb un temps de 24’ i 27’’. Només el va poder superar a la línia d’arribada el basc Ekain Larrea. Pel que fa als altres dos atletes catalans, Víctor Blasi (CE Universitari) va ser desè (26’ i 16’’), mentre que Èric Lore (CA Canaletes) va ser desqualificat per un tecnicisme. La selecció del País Basc es va proclamar campiona d’Espanya i l’equip català un agredolç subcampionat.

La darrera esportista berguedana, Ariadna García (JAB), va prendre part en la prova absoluta en no haver-hi prou equips per desenvolupar una competició sub-23 femenina. La corredora berguedana va finalitzar la prova en la 37a posició amb una marca de 3 h, 42’ i 46’’. La selecció catalana absoluta femenina integrada per Anna Cornet (CE Penedès), Mireia Pons (CE Penedès), Gisela Carrión (CE Penedès) i Rosa Navarro (CE Penedès) va pujar al segon graó del podi. El millor combinat femení va ser el País Basc. Finalment, els membres del combinat sub-23 masculí (Miquel Corbera, Arnau Marín i Daniel Castillo) van donar el tercer títol estatal a la selecció catalana.