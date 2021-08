El Club Gimnàstic de Manresa va cedir una derrota per la mínima contra el FC Barcelona (2 a 1) en la segona jornada del grup A de The Cup Manlleu. Els escapulats van oferir unes excel·lents prestacions i van competir de tu a tu amb el seu poderós oponent. Els blaugrana van fer-se amb la iniciativa ofensiva durant el primer tram de la confrontació, però els jugadors d’Adrià Talavera van evitar que el Barça generés ocasions gràcies a una excel·lent disposició defensiva. Amb el pas dels minuts, els manresans es van desinhibir ofensivament i, fins i tot, van disposar d’una immillorable oportunitat per adquirir avantatge en el marcador en una jugada protagonitzada per Álex García (min 31). Malauradament, un minut després, la manca de coordinació entre Àlex Munera i el porter Álex Pérez va propiciar el gol en pròpia porteria del central. A l’inici de la represa, el dominador del centre del camp va ser l’equip escapulat i l’àrbitre va anul·lar un gol a Sergi Dussánper per un hipotètic fora de joc. Tot seguit, Cristóbal Muñoz va sentenciar el matx, tot i que en el temps de recuperació Àlex Munera va posar emoció als darrers instants del duel.