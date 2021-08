Les posades en escena sempre són difícils; i més quan s'han de fer a casa i davant un públic afamat de veure el seu equip en directe després d'una llarga travessia pel desert sense trepitjar Montilivi. Gairebé 2.000 aficionats han tingut avui la sort de trepitjar el feu blanc-i-vermell per evaluar un Míchel que s'estrenava a la banqueta. Lluny de ser conformista amb l'alineació, el nou inquil·lí sorprenia la parròquia fent entrar el juvenil Óscar Ureña, Ramon Terrats i Jairo en detriment de Nahuel Bustos, Samu Sáiz i David Juncà. El 4-3-3 d'inici feia presagiar un Girona vertical i dominador; i així va ser. La búsqueda de l'extrem Ureña era constant. La seva verticalitat i desvergonyiment eren factors diferencials en un Girona que ha vist que a camp obert podia fer molt mal. De fet, al minut 3 una passada de Bernardo a l'esquena de la defensa de l'Amorebieta la rebia Sylla, però quan tenia la cama armada un defensor li prenia l'esfèrica. La rèplica no es va fer esperar, tres minuts després, Arregi veia com el seu remat de cap se n'anava fora de la porteria de Juan Carlos. D'ocasions pel Girona poques: Stuani ha rematat tovament una centrada de Gumbau i després ha vist com el seu xut l'aturava sense problemes l'exgironí Roberto Santamaria. Amb el pas dels minuts, la truita s'ha girat. L'Amorebieta s'ha estirat i ha anat guanyant terreny. De fet, han fregat el gol a les acaballes dels primers 45 minuts si el pal no hagués escopit un xut de Mikel Álvaro des de fora de l'àrea.

Sense canvis, però amb Kébé i Bustos escalfant, s'iniciava una segona meitat amb un inici frenètic. Amb dos minuts, solament, de joc, Jairo que ha estat molt participatiu amb les seves internades per banda esquerra, ha arribat fins a la línia de fons amb dos jugadors pressionant-los per treure's una centrada mil·limètrica amb Stuani com a destinació. El matador de Tala, que rep els anys com ningú, s'ha enlairat per realitzar una rematada de cap perfecte i així superar Santamaria, marcar el primer gol del Girona a la Lliga i, de retruc, fer gaudir als aficionats presents a Montilivi. Sylla que ha estat molt participatiu i Gumbau que ha estat més erràtic que no pas precís han donat entrada a Kébe i Bustos. Amb l'1-0 el partit s'ha trencat. L'Amorebieta ha passat a una pressió altíssima que obligava el Girona a triangular de manera ràpida; cosa que els ha servit perquè en poques passades enviessin la pilota de la defensa a les posicions d'atac. D'oportunitats a compte-gotes, l'única d'Ureña que s'ha fet a dos defenses, però el seu xut ha anat fora per manca de forces. De fet, ha sigut substituït per Dario Sarmiento. L'argentí, que se'l promet un jugador diferent, ha volgut exhibir des del principi el seu joc amb un desplgament de regats. Pocs minuts abans del final, una passada entre línies d'Aleix ha trobat Bustos que amb una definició exquisida ha posat el 2-0 final.