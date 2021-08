Durant l’últim lustre, el futbol de la Catalunya Central va tenir poca presència a la màxima categoria. Aquesta temporada es capgira la situació i hi haurà quatre futbolistes de casa nostra a Primera Divisió. Després de cinc temporades (des de la 2014-2015 fins a la 2018-2019) en què només hi van jugar tres futbolistes de casa nostra, Adrià Carmona al Saragossa (2013), l’esparreguerí Cristian Lobato a l’Osasuna (2014) i els tres minuts del porter manresà Pol Freixanet a l’última jornada amb l’Elx (2015). Les temporades 15-16 i 16-17 no hi va haver cap futbolista de la Catalunya Central al màxim nivell. Aquesta temporada n’hi haurà quatre.

El manresà Lluís López (Espanyol), el martorellenc Eric Garcia (FC Barcelona), el sallentí Aitor Ruibal (Betis) i Víctor Gómez (Espanyol), d’Olesa de Montserrat, són els quatre noms propis d’aquesta temporada. La 2005-2006 hi va haver fins a cinc futbolistes a la màxima categoria, i des d’aleshores la xifra havia anat minvant, amb un topall de només dues fitxes a la Primera Divisió. L’última temporada, la de la prepandèmia, es va assolir aquest número amb dos futbolistes que tornaran a repetir l’honor: Ruibal i Lluís López. A més, dos dels quatre jugadors disputaran competició europea. Eric Garcia (Champions League) ho farà amb el Barça i Aitor Ruibal (Europa League) amb el Betis, un al·licient més de cara a aquesta temporada.

Per a cada futbolista la situació és diferent, tant a nivell individual com col·lectiu. En el cas d’Eric Garcia arriba a un equip que compta amb Gerard Piqué, Ronald Araújo i Clement Lenglet, a més d’un Samuel Umtiti que continua sent jugador del Barça. La competència serà dura, però Koeman assegurava en una entrevista a Barça TV que «Eric Garcia és un futbolista de futur, molt important per a nosaltres. Ens ajudarà molt». S’ha de veure quin rol tindrà i si acabarà aconseguint la titularitat. Després de la seva etapa al Manchester City torna al Barça amb un màster a l’estiu havent disputat l’Eurocopa i els Jocs Olímpics amb la selecció espanyola. Als seus 20 anys, el martorellenc té tot el camí per fer.

Ruibal està en el millor moment de la seva trajectòria professional. Amb 25 anys i en un equip que lluitarà per tornar a entrar a Europa, el sallentí va acabar la temporada pasada sent un dels jugadors importants dins l’equip del tècnic xilè Manuel Pellegrini. Partint tant des de l’extrem dret com des de l’esquerra, el bagenc va ser vital per donar profunditat i agressivitat a la possessió dels verd-i-blancs i més oxigen als seus dos jugadors més talentosos: Sergio Canales i Nabil Fekir. Després d’una molt bona temporada, ha de ser un any de consolidació per a l’extrem de Sallent.

López i Gómez, amb dificultats

Lluís López i Víctor Gómez tenen situacions més complicades dins l’Espanyol, que torna a la màxima categoria després d’una temporada a Segona Divisió. Ambdós futbolistes tenen una competència ferotge en les seves posicions i estan per darrere de jugadors o bé més experimentats (com en el cas de Lluís López) o bé d’apostes de club com Òscar Gil (en el cas de Víctor Gómez). Encara queden uns dies de mercat i no es descarta que es pugui buscar una sortida en forma de cessió per a Víctor Gómez, que va jugar cedit al Mirandés el curs passat i va ser un dels laterals més estacats de la categoria de plata. Davant hi té Gil, que ha estat als Jocs Olímpics, i Miguelón que torna de lesió. Un cas similar és el del manresà Lluís López, que ara mateix és el quart central de la plantilla dirigida per Vicente Moreno. Calero, Bernardo i Sergi Gómez són els tres homes forts de la defensa, amb l’asterisc del que passi amb David López, que pot jugar al mig del camp o a l’eix de la defensa. El manresà acaba contracte el 2022.

El fill del davanter sallentí Lluís González, ex del RCD Espanyol, Edgar González, tornarà al Betis i compartirà equip amb el també sallentí Aitor Ruibal després de la seva cessió a l’Oviedo. Podria ser titular avui davant el Mallorca ja que Marc Bartra arrossega molèsties i a Sidnei se li continua buscant una sortida.

La temporada 1989-1990 no hi va haver cap futbolista de casa nostra a Primera Divisió. Després, una ratxa de 25 anys en què com a mínim hi va haver un jugador a la màxima categoria fins al 2015, en què es va arribar a un punt crític. Amb jugadors com Ruibal o Eric Garcia, la Catalunya Central s’assegura mantenir presència a l’elit estatal els propers anys.

Betis i Espanyol debuten avui, el Barça ho farà demà

La Lliga 2020/2021 va començar ahir amb el València - Getafe, però no és fins avui en què els jugadors de la Catalunya Central debutaran. El primer que ho farà serà el sallentí Aitor Ruibal (19. 30 h), que visitarà l’estadi del Mallorca, equip que, com l’Espanyol, només ha passat un any a la categoria de plata. Després, a les 22 h, jugarà l’equip de Vicente Moreno, el RCD Espanyol, en un dels camps més complicats de tota la Primera Divisió: El Sadar. Lluís López i Víctor Gómez lluitaran per tenir una titularitat en el debut dels blanc-i-blaus a la Lliga. Demà serà el torn del FC Barcelona del martollerenc Eric Garcia (20 h), que jugarà a casa davant la Reial Societat.