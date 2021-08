L’Espanyol torna a primera al mateix temps que ho fan els aficionats. Una coincidència que els blanc-i-blaus no volen deixar passar. Lluís López (Manresa, 1997) afronta una temporada molt important en la seva curta carrera. Als seus 24 anys, el central manresà inicia aquest curs amb un objectiu clar: sumar més minuts i guanyar pes a l’equip. Té al davant una defensa experimentada i un curs il·lusionant amb el retorn al màxim nivell de l’Espanyol. En una lliga cada vegada més igualada, Lluís López no tanca cap porta.

Com afronten aquest inici de temporada?

Estem amb moltes ganes de tornar a la màxima categoria i a més en un any en què la gent torna als camps. És difícil, però sembla que de mica en mica torna a ser com abans encara que l’aforament sigui limitat.

Ho fan al Sadar contra un Osasuna renovat i amb les idees molt clares.

Hem estat tota la setmana treballant com poder contrarestar les seves virtuts, que sabem quines són. Joc directe, centrades a l’àrea... És un equip molt treballat però intentarem fer-los mal i competir els 90 minuts. Tenim ganes de debutar.

Com serà tornar a competir en partit oficial amb públic després d’un any i mig jugant a porta tancada?

Serà especial. Ara ja ens havíem adaptat a jugar sense públic, però tenim ganes de tornar a tenir gent que ens animi i ens empenyi quan ens faci falta. També és veritat que serà estrany, perquè ja no podrem escoltar bé els companys, ens costarà més comunicar-nos... Al final tot és adaptar-se. Però tenim ganes de jugar davant la nostra gent.

Els darrers anys el nivell de la lliga ha baixat i s’ha anat igualant. Com ho veu en clau Espanyol aquesta davallada de nivell i que hi ha equips modestos que, fent bé les coses, poden mirar cap a Europa?

Sí que és cert que els últims anys el nivell s’ha anat igualant, que tothom pot guanyar qualsevol equip i és molt competitiu. Nosaltres hem d’anar a competir cada partit i aconseguir que l’afició estigui orgullosa de nosaltres. Sempre hem de sortir a guanyar, no podem renunciar a això. A partir d’aquí, ja ho veurem.

Teniu una plantilla amb molt talent jove. Víctor Gómez, Javi Puado, Melendo, Pedrosa, vostè mateix. És un valor afegit?

L’Espanyol sempre ha estat un club protagonista pel que fa a planter. Apostem per això i es nota. És un luxe que els jugadors puguin formar-se a casa i puguin competir al primer equip, al màxim nivell. Crec que la situació en cada club és diferent, perquè cada jugador és un context diferent. A Espanya hi ha molt talent jove i s’ha d’explotar.

Com valora la plantilla en el seu retorn a la màxima categoria?

És molt equilibrada i competitiva. Hi ha diferents jugadors per posició i això genera competitivitat i que el nivell general pugi. Tenim bastants jugadors joves i també d’experimentats, i aquest mixt és positiu. A més, s’ha mantingut el bloc de la temporada passada, i això facilita les coses.

Quan es va baixar a Segona Divisió també es va fer.

Sí, crec que va ser encertat i tots teníem moltes ganes de tornar a pujar. Ens coneixem i això és bo. Mantenir un mateix bloc ajuda a tenir les mateixes idees i a treballar en una mateixa línia.

Canvia alguna cosa fer la pretemporada d’aquest estiu respecte a la de la temporada passada, que el club estava gairebé exigit a tornar a Primera?

El club sempre transmet la mateixa idea i els mateixos valors d’humilitat i sacrifici, sigui quina sigui la categoria. Sempre ens mantenim amb el mateix missatge i això no ha canviat. Hem de portar al límit els nostres valors. L’objectiu l’any passar era tornar aquí, i ho vam aconseguir.

A nivell personal, quin és el seu objectiu aquesta temporada?

Vull tenir un paper més important dins l’equip, fer un pas endavant. Portar el club al lloc que es mereix. Treballaré molt dur per intentar ser un jugador més important dins l’equip. Hi ha molta competitivitat i això ens ajuda a créixer a tots.

Un dels seus punts forts és la sortida de pilota. En què es fixa dels seus companys de la línia defensiva?

Cadascú juga les seves cartes. Una de les meves virtuts és la sortida de pilota, però altres jugadors en tenen d’altres i això fa que el nivell pugi i que ens entrenem per millorar. Em fixo en tots els meus companys, intento aprendre de cadascun d’ells perquè són jugadors amb molta experiència, ho haig d’aprofitar. L’objectiu és que tots pugem el nostre nivell, i això es fa competint als entrenaments.

Què li demana a aquesta temporada?

Intentar tenir molts minuts i créixer com a jugador. Com a col·lectiu volem competir cada setmana, partit a partit, i una vegada tinguem assegurada la permanència, a mirar cap amunt. No ens tanquem cap porta.