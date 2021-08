El Centre d’Esports Manresa va signar un empat amarg en el primer amistós que els jugadors de Ferran Costa disputen aquesta temporada a l’estadi del Congost. Els blanc-i-vermells van encaixar el gol que eixugava l’avantatge que els donava el penal forçat i transformat per Noah Baffoe quan faltaven 48 segons per al final dels 90 minuts reglamentaris i, per tant, van empatar contra un equip de la seva mateixa categoria i similars prestacions i anhels classificatoris (1 a 1). La clau de la igualada va ser el progressiu deteriorament de l’ambient futbolístic de la confrontació. La intensitat i competitivitat d’uns i altres va derivar, sobretot en els últims vint minuts, en un reguitzell d’accions punibles i d’interrupcions constants del joc per faltes més o menys justificables. En aquest context, més propi d’un partit de competició oficial, els visitants es van trobar com peix a l’aigua i després de la correcta expulsió de Jordi de Sande per una entrada per darrere sobre un oponent quan iniciava una acció de contracop, Fran Hernández va ser prou murri per sorprendre la defensa blanc-i-vermella amb un servei de falta ras per l’exterior que va habilitar Oriol Gómez per encarar en solitari Òscar Pulido i per superar-lo amb una rematada rasa i creuada inapel·lable.

En contraposició, ambdues formacions van palesar la seva aposta pel futbol combinatiu durant un prometedor primer període. Uns i altres van maldar per elaborar el joc amb paciència i criteri quan disposaven de la possessió de la pilota i un excel·lent servei en profunditat dels manresans va permetre Noah guanyar l’esquena a la defensa colomenca i endinsar-se amb avantatge a l’àrea de gol de Guiseris. El jugador d’origen ghanès va caure en ser pressionat per Diego Cabezola i l’àrbitre va assenyalar un penal rigorós que Noah va transformar amb mestria i determinació (min 10).

El gol va esperonar els colomencs que van augmentar el seu ritme de joc i van incrementar el seu percentatge de possessió de la pilota, però malgrat la mobilitat de Roger Peris les seves aproximacions no van ser gaire perilloses, almenys fins al minut 41, quan una centrada de Rubén Cruz va permetre a Oriol Molins rematar de cap amb molta intenció des de l’àrea de penal. Òscar Pulido va lluir reflexos per conjurar el perill i just abans del descans, també col·locació per aturar una potent canonada d’Álex Montalbán.

A la represa, el joc va mantenir el dinamisme que havia caracteritzat el primer acte durant el primer quart d’hora. Una excel·lent assistència del colomenc Aleix Díaz va permetre Roger Peris penetrar com a interior esquerre fins a l’àrea de gol, però el seu xut ras i creuat va comportar una nova meritòria aturada del jove porter manresà (min 59). Quatre minuts després, els blanc-i-vermells van gaudir de l’oportunitat de sentenciar. Biel Rodríguez va protagonitzar una gran jugada per l’esquerra que va culminar amb una potent rematada que Guiseris, amb la col·laboració del seu pal dret, va impedir que es convertís en el gol de la sentència. Tot seguit, ambdós equips van caure en el parany de la competitivitat mal entesa que va culminar amb el gol de l’empat visitant.