Tres amb el Barça, 3 a la banqueta del Bayern de Munic i, de moment, 3 al Manchester City. Des del dia que va agafar les regnes del primer equip blaugrana, el santpedorenc Pep Guardiola ha guanyat 9 lligues com a entrenador repartides equitativament en tres lligues exigents i diferents. Un bagatge que, deixant de banda els títols assolits en altres competicions, se suma a les 6 corones de campió de la lliga espanyola que va obtenir com a jugador barcelonista. Avui inicia el camí de la temporada 2021-22 i, si l’equip que dirigeix es torna a proclamar campió, inscriurà la 10a lliga com a entrenador i la 16a en total de la seva trajectòria professional.

Guardiola va començar el seu trànsit en el món de les banquetes conquerint el títol del grup 5 de la Tercera Divisió amb el Barça B. Era la temporada 2007-08, i en la tercera jornada, el 16 de setembre, el filial va perdre per 2-0 al Congost contra el Manresa, amb un equip on hi havia Oier, Crosas, Jeffren i Víctor Vázquez. Pedrito va entrar a la segona part i Busquets no va jugar.

La temporada següent, Laporta li va donar el timó del primer equip i va començar una era daurada amb 3 lligues i 2 Champions en quatre anys, inclòs un Sextet inigualat. Si al Barça va dirigir Messi, Xavi i Iniesta –el podi de la Pilota d’Or del 2010–, al Bayern hi va guanyar tres cops la Bundesliga en tres anys entrenant figures com Lewandowski, Robben i Ribery, del curs 13-14 al 15-16. Posteriorment, va fitxar pel City, on ha conquerit tres cops la difícil Premier League. Només se li resisteix la Lliga de Campions.

Els citizens, que obren la campanya 2021-22 al camp del Tottenham, han pagat 117,5 milions d’euros per Jack Grealish, l’extrem revelació de la temporada passada a l’Aston Villa, i estan a l’espera de firmar el golejador Harry Kane, que és encara del seu rival d’avui (17.30 h). Nuno decidirà si fa sortir al camp el jugador pel qual el City, prèvia venda d’actius (Gabriel Jesús, Silva, Laporte), pot arribar a pagar fins a 150 milions.