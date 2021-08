L’entrenador del Barça, Ronald Koeman, va assegurar ahir en la roda de premsa prèvia al debut de lliga davant la Reial Societat (avui, 20 h) que, malgrat haver perdut Leo Messi, l’equip blaugrana segueix sent un clar aspirant a guanyar títols. «S’ha parlat molt de Messi. És normal, és el millor del món i ha demostrat durant molts anys la seva qualitat per guanyar molts títols. Però no el tindrem més. Hi ha altres jugadors, tenim una plantilla molt forta i podem aconseguir coses importants. A partir de demà, no hi ha excuses. Estic convençut que aquest equip farà gaudir la gent», va reivindicar el tècnic neerlandès.

En aquest sentit, Koeman va demanar «no viure del passat» i va assegurar que està «il·lusionat» perquè veu «futur» en els nombrosos futbolistes joves que integren la plantilla. No obstant això, el preparador va admetre que guanyar la Lliga de Campions «és una altra cosa» i que, com sempre, la regularitat de la temporada la marcarà la competició estatal.

Koeman va dir que està «il·lusionat per començar el campionat de Lliga i fer-ho amb 20.000 afeccionats a les graderies. Coneixem la qualitat de la Reial Societat, l’any passat ja vam jugar diversos partits contra ells».

El migcampista De Jong ja està recuperat de l’elongació en el bessó que li va impedir disputar el Gamper, va anunciar Koeman. I sobre Ansu va comentar que «ha fet bastants passos endavant, crec que si tot va bé pot estar en dues tres setmanes entrenant-se amb el grup i jugar ja després de l’aturada de seleccions».

Sense Messi, l’equip tindrà, segons Koeman, «menys efectivitat», i per això va demanar a tots els seus jugadors que millorin en aquest sentit. A més, va encoratjar Griezmann a fer un pas endavant: «M’encanta treballar amb ell, és un jugador d’equip, ajuda sense pilota, és una persona alegre... Segurament serà més important, sí. Pot ser que ocupi la posició de Leo, que dona molta més llibertat. I això pot ser un avantatge per a ell».

Amb Ansu i Countinho en la recta final de la seva recuperació i Dembélé i Agüero lesionats, Koeman va reconèixer que «el que tenim davant és curtet. Ens convé fitxar un davanter, però tot depèn de si podem fer-ho pel fair play financer». L’entrenador del Barça es va congratular que, gràcies al fet que Piqué ha arribat a un acord amb el club per abaixar-se el sou, s’ha pogut inscriure Memphis, Eric i Manaj. «Sabem quina és la situació econòmica i el club necessita ajuda en tots els sentits. És molt important i cal destacar l'actitud de Gerard, Roberto, Alba, Busi... Hi porten molts anys i volen ajudar el club i demostren que són gent de casa», va concloure.