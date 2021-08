El Cadí La Seu va anunciar ahir la incorporació de la pivot eslovaca Klaudia Lukacovicova, de 30 anys i 1,94 m. El nou fitxatge va iniciar la seva carrera professional al MBK Ruzomberok eslovac, on va debutar a EuroCup Women i va ser subcampiona de la lliga regular i de l’Extralliga de la temporada 07-08. Tres cursos després, va iniciar un periple que la va dur al Cagliari italià, de nou al Ruzomberok i als equips suecs Udominate Umea i l’Uppsala.

L’entrenador Bernat Canut va explicar que «és una incorporació no prevista, però les baixes amb les quals comencem la pretemporada i la no incorporació de Perry fins a final de setembre ens han motivat a dur-la a terme. És una jugadora gran, amb experiència a Europa i amb bona mà». Gala Mestres i Ariadna Pujol no poden començar la pretemporada amb normalitat perquè totes dues han passat pel quiròfan durant l’estiu.