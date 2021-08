El juvenil A del Centre d’Esports Manresa va disputar el primer dels quatre amistosos de pretemporada programats abans d’iniciar el curs a la Lliga Nacional Juvenil. Els blanc-i-vermells es van imposar a l’estadi del Congost a la UE Cornellà B, conjunt de la categoria a la qual retornen els manresans, per 2 a 1. Els locals van dominar el seu oponent durant els primers 25 minuts de la confrontació i van executar a la perfecció el pla de partit dissenyat pel llacunenc Joan Segura. El joc ofensiu dels blanc-i-vermells sempre es va iniciar amb criteri des de la defensa i va cercar constantment superar l’entramat defensiu dels del Baix Llobregat per l’exterior, ja fos amb les penetracions dels laterals o les incursions dels extrems. A més, quan perdien la pilota, els manresans van saber pressionar adequadament els futbolistes de la UE Cornellà B per evitar que trenessin perillosos contracops i van ser molt solidaris en defensa. En aquest context, una excel·lent penetració de Dani Tomasa com a extrem dret va propiciar que el refús final de la defensa visitant acabés a les botes de Carlos Lorenzo, jugador que va executar de primera un potent xut creuat per alt que es va convertir en el primer gol del partit (1 a 0). El desavantatge va incitar els del Baix Llobregat a incidir en les seves accions ofensives, una circumstància que els va permetre generar ocasions de gol, però que també va facilitar les de Miquel Graells i Carlos Lorenzo per part manresana. Un penal rigorós assenyalat a Guillem Pladellorens (minut 44) va permetre a la UE Cornellà B establir les taules que registrava el marcador al descans.

A la represa, els blanc-i-vermells van recuperar la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva i després de vint minuts de joc Xavier Ribera va materialitzar el gol del triomf dels locals. Dani Barrera va protagonitzar una excel·lent jugada com a extrem dret. Els defenses visitants no van poder aturar-lo, però van desviar la seva enverinada centrada. Xavier Ribera la va recollir i va marcar amb una inapel·lable rematada a mitja alçada. El cansament va propiciar que els amfitrions abaixessin el ritme de joc en els últims vint minuts. Tot i així, Jofre Vargas i Guillem Pladellorens van poder ampliar el marcador amb dues perilloses rematades de cap.