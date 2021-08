Per tercera temporada consecutiva, el CE Manresa militarà al grup 5è de Tercera Divisió. El curs passat, l’equip de Ferran Costa va sorprendre per la vistositat i efectivitat del seu joc combinatiu i per l’anhel competitiu d’un grup de joves futbolistes que van conduir la formació manresana a lluitar per accedir a les eliminatòries d’ascens a la nova Segona Divisió RFEF fins a la penúltima jornada de la segona fase. La plantilla blanc-i-vermella s’ha reforçat amb quatre fitxatges de gran nivell: el mig centre defensiu Nil Garrido (Oriola CF); el mig centre organitzador Gerard Puigoriol Putxi (AE Prat), el mitjapunta Pau Darbra (EC Granollers) i el golejador Javi López (FC Cerdanyola). La suma d’aquests futbolistes al bloc de la temporada passada situa el conjunt bagenc entre els aspirants a ser l’equip revelació d’una competició amb quatre formacions obligades a lluitar pel títol i l’ascens directe (CE l’Hospitalet, UE Olot, UE Sant Andreu i FC Vilafranca) i un bon nombre de conjunts que anhelen finalitzar la lliga entre el segon i el cinquè lloc per poder jugar les fases d’ascens a Segona Divisió RFEF.