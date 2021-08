Tres mesos i mig després, els jugadors del Club Gel Puigcerdà reprenen avui els entrenaments per preparar el debut del conjunt groc-i-negre a la Lliga Nacional el proper dissabte, 18 de setembre.

Salva Barnola encara la sisena temporada com a entrenador de la nau capitana del club puigcerdanès amb el repte de gestionar de forma reeixida el relleu generacional que la retirada de cinc dels baluards de l’equip els darrers exercicis (Oriol Boronat, Jesús Moreno, Ramon Morer, Pablo Muñoz i el capità Bastien Ribot) provoca, a més d’haver d’integrar en la dinàmica de la formació cerdana els substituts del porter finès Riku M. Törnqvist i del center eslovac Jurai Prokov, que van finalitzar el curs passat la seva estada al club.

Pablo Muñoz va anunciar la seva decisió d’abandonar la pràctica activa de l’hoquei gel, després de jugar les últimes sis temporades al Club Gel Puigcerdà, en finalitzar el matx de la Copa del Rei contra el CH Jaca el dissabte 1 de maig, però aleshores ja prenia força la possibilitat que altres jugadors optessin per la retirada definitiva per centrar-se en les seves respectives famílies i feines. Salva Barnola reflexiona que «es retira un grup de jugadors d’un enorme talent, capacitat de treball i sacrifici, que han aportat molt a l’equip aquests últims exercicis. No en va, hem jugat les tres darreres finals de la lliga i n’hem guanyat una, l’edició del 2020». Per a l’emblemàtic exjugador de l’entitat «ara, iniciem una nova etapa amb un equip més físic, més patinador, al qual hem de donar temps per créixer». «Per tant, aquesta temporada no ens podem traçar grans desafiaments esportius», conclou. El capítol de baixes es completa amb l’oficialització de la desvinculació de l’equip de Jorge Pinar i amb el parèntesi en la seva carrera esportiva que ha d’obrir Miguel Ángel Gota per continuar els seus estudis universitaris a Tolosa.

Per compensar la pèrdua d’aquest nou jugadors, Salva Barnola ha pujat al primer equip al right defense Jan Vilella i al center Josep Tufet. A més, després de quatre cursos sense jugar, es reincorpora al conjunt groc-i-negre el defensa puigcerdanès de 24 anys Enric Roldán.

D’altra banda, el club cerdà ha fitxat el porter suís Beat Trudel Mannedhrfg, de 21 anys. Internacional sub-18, prové d’un equip de la segona divisió helvètica. Salva Barnola exposa que «Beat Trudel és un porter de característiques contraposades a les de Törnqsvist. El finès es caracteritzava per l’agilitat i la rapidesa i Trudel és un porter d’1,90 m que destaca per la seva col·locació».

L’altre fitxatge dels groc-i-negres ha de ser el gran referent ofensiu del Club Gel Puigcerdà. Salva Barnola i el seu equip de col·laboradors han segellat la incorporació del center rus Ignat Zemchenko, de 29 anys, 1,87 m i 84 kg. Zemchenko té una àmplia experiència a la millor lliga europea d’hoquei gel, la KHL russa. El darrer exercici va jugar a Ligue Magnus francesa. Salva Barnola considera que «l’hem fitxat per tal que es converteixi en el jugador més determinant de la competició gràcies a la seva qualitat, experiència i capacitat golejadora».

Després de moltes temporades amb només cinc equips (Barça Hockey Gel, CG Puigcerdà, CH Jaca, CHH Txuri Urdin i SAD Majadahonda), aquest curs la Lliga Nacional creixerà i acollirà a tres conjunts més: el CH Huarte de Pamplona, el Club Milenio de Logronyo i el Nordic Vikings de Majadahonda, formació integrada exclusivament per jugadors d’origen suec residents a la Comunitat Autònoma de Madrid que participarà a la lliga regular però que no podrà optar a les quatre places que permetran classificar-se per al play-off pel títol. Precisament, ser entre els quatre millors al final de les tres voltes (21 jornades) de la fase regular és l’objectiu que es marca Salva Barnola a dia d’avui. «Aquest curs, hem de consolidar el relleu generacional que es produeix a la plantilla per posar les bases del futur. Des d’avui i fins a l’aturada per les festes nadalenques, l’equip ha de créixer dia rere dia. Llavors, just a l’equador de la temporada, podrem copsar quin és el seu potencial real».