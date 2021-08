El Cadí La Seu es queda sense la seva jugadora interior de referències. La nordamericana Chelsey Perry, de 22 anys i 1.88 m d’alçada, s’ha lesionat de gravetat en el genoll dret i no es podrà incorporar a la Lliga Endesa femenina a la finalització de la temporada a la WNBA dels Estats Units, on va començar el curs com a rookie de les Indiana Fever. La competició s’havia reprès després de l’aturada provocada pels Jocs Olímpics, i ho ha fet de la pitjor manera per l’ala-pivot del conjunt que entrena Marianne Stanley.

En una nota emesa ahir, el club alt-urgellenc desitja «una ràpida i eficaç recuperació a la Chelsey» i vol «donar-li molts ànims i força en aquest petit entrebanc en la recentment començada carrera professional, del qual en sortirà, de ben segur, més forta que mai».

La mala notícia arriba just després de la incorporació de la pivot eslovaca Klaudia Lukacovicova, de 30 anys i 1.94 m d’alçada. Bernat Canut té ara el repte de trobar una substituta a Perry, que unia en la seva figura talent i un preu assequible pel club de La Seu.