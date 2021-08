Manresa ha perdut aquest dimarts, a l'edat de 89 anys, David Casamitjana Casbestany, qui va ser jugador de l'Espanyol a la dècada dels 50 i que després de penjar les botes va portar la pastisseria Ribera, que estava situada al carrer de Sant Miquel de la capital del Bages. El funeral tindrà lloc aquest dijous a l'església de Crist Rei, a 2/4 de 12 del migdia.

Casamitjana era fill de Castellnou de Seana, on va néixer el 1932, però els capricis del destí, sobretot futbolístics, el van portar fins a Manresa, on va conèixer la Maria Claustre Ribera Serra, amb qui es va casar, va formar una família a la capital del Bages i s'hi es va establir definitivament després de deixar el futbol.

En un reportatge publicat per Regió7 el 2013, David Casamitjana rememorava que havia estat captat per Antoni Segarra, jugador de l'Espanyol que passava estius a Castellnou de Seana, i que va ser qui va gestions perquè pogués incorporar-se al club espanyolista, quan tenia 16 anys. El dia 6 d'abril del 1948 va rebre una trucada perquè anés a Barcelona. Va participar en un torneig a Suïssa i aquell mateix abril s'incorporava al segon equip de l'Espanyol.

Dues temporades després arribaria una cessió a l'Horta, i el 1951 al Manresa. En aquell reportatge de fa 8 anys Casamitjana recordava que diversos directius el club "em van portar cap a Manresa, em van hostatjar a l'hotel San Domingo, com es deia llavors, i vaig disputar els dos partits de la festa major. Vaig jugar la temporada 1951-52 amb el Manresa. Ningú pràcticament no treballava, però jo sí que vaig demanar que em donessin feina i vaig fer de fuster". Casamitjana tenia com a companys, entre altres, Ferrer, Joaquim Basora, Satorra, Altisén (després va ser jugador de l'Spòrting de Gijón), Pagés, Mòdol, Boneu, Turró, Grau, Marcader o Abellan.

Després del seu pas pel Manresa, Casamitjana va haver de retornar a l'Espanyol. L'entrenador, l'argentí Alejandro Scopelli, es va espantar perquè tenia molts jugadors i va decidir tornar-lo a cedir, en aquest cas al Sant Andreu, que era un filial a Segona Divisió. Tot i aquest nou condicionant en la carrera esportiva de David Casamitjana, ben aviat va tornar a ser requerit per l'Espanyol, i ara sí, arribava el dia més assenyalat, el del seu debut a Primera Divisió. Era l'1 de novembre del 1952, en un partit que l'Espanyol va empatar al camp de l'Oviedo a un gol. David Casamitjana recordava ara fa 8 anys que en aquell moment es convertia en professional i vivia del futbol: "cobràvem entre 300.000 i 400.000 pessetes de fitxa i, a part, les mensualitats, que anaven de les 5.000 a les 6.000 pessetes".

Tot i l'estrena a Primera Divisió, no va ser fins a la temporada 1953-54 que Casamitjana va quedar definitivament integrat al primer equip de l'Espanyol, on va formar un gran mig del camp al costat d'Emili Gámiz fins a l'any 1958. Va disputar la final de la Copa d'Espanya de l'any 1957 davant el FC Barcelona (que l'Espanyol va perdre per 1 a 0 a Montjuïc) i en la temporada 1954-55 fou l'autor del gol a La Rosaleda de Màlaga, que va permetre a l'equip de l'Espanyol salvar-se a la lligueta de promoció. Després de cinc temporades (1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 i 1957-58) i amb l'exporter Ricardo Zamora com a tècnic, el club blanc-i-blau va comunicar a David Casamitjana que un equip estava interessat en els seus serveis: era l'Oviedo, que havia pujat aquell any a Primera Divisió. Va fer el canvi d'aires, però a Oviedo, una important lesió, un esquinçament muscular, va precipitar la seva marxa d'Astúries la temporada 1960-61.

Casamitjana, ja casat amb la manresana Maria Claustre Ribera, va venir a viure a la capital del Bages. Josep Moll era el president del Centre d'Esports i va convèncer Casamitjana que acabés la temporada amb el club del Pujolet un cop recuperat de la seva lesió. En aquella campanya, el Manresa va tenir la darrera oportunitat, fins ara l'actualitat d'assaborir la Segona Divisió, ja que va disputar la promoció d'ascens després d'acabar la lliga de Tercera Divisió en segona posició.

De futbolista a pastisser

David Casamitjana havia conegut la que seria la seva dona en la primera etapa d'estar a Manresa com a jugador de futbol. Després del seu pas pel Pujolet, el de Castellnou de Seana venia tot sovint a Manresa per visitar precisament el cosí de Maria Claustre Ribera, amb qui tenia una gran amistat, i arran d'aquestes visites va forjar-se un matrimoni que arribaria l'any 1959. El pare de Maria Claustre Ribera era pastisser i un cop la parella va quedar definitivament establerta a Manresa, David Casamitjana va seguir els passos del seu sogre a la pastisseria Ribera. "En aquell moment no es podien fer les dues coses, de pastisser i jugador de futbol. Entre això i la temença per una nova lesió com la que havia tingut feia poc, vaig decidir deixar de jugar de forma definitiva", recordava en el reportatge publicat el 2013.

A banda de jugar amb els seus respectius equips, David Casamitjana va passar per la selecció espanyola B i per la selecció catalana, amb les quals va disputar diversos partits de caire amistós. Entre altres, recordava una gira que l'Espanyol va fer pel Brasil per recaptar diners jugant contra el Santos, un equip en el qual començava a despuntar un jove Pele.