El primer equip del Sala 5 Martorell va iniciar ahir la pretemporada amb un propòsit inequívoc i indissimulat: assolir l’ascens a Segona Divisió. La formació martorellenca ja va disputar l’exercici passat la primera eliminatòria del play-off d’ascens a aquesta categoria i l’equip va palesar a la pista del poderós filial de Movistar Inter (7 a 5) que estava dotat del talent i potencial necessaris per assolir aquest repte.

Víctor González continua a la banqueta del Sala 5 Martorell i ha afermat el seu equip de col·laboradors amb el tècnic Iván Calle i el delegat Rubén García, dos dels artífexs de l’ascens del juvenil A de l’entitat a la Divisió d’Honor Juvenil Nacional. Tot i això, la principal preocupació de Víctor González ha estat enfortir i ampliar la plantilla de l’equip.

Incorporar el talent de Corvo

El fitxatge més remarcable del Sala 5 Martorell és l’ala manresà Carles Corvo. El jugador, que en l’actualitat té 39 anys, va jugar la temporada 2001-02 al desaparegut FS Miró Martorell (Divisió d’Honor) abans d’iniciar una llarga trajectòria a l’elit del futbol sala estatal en equips com el Gestesa Guadalajara, AD Sala 10 Saragossa, OID Talavera, Ribera Navarra FS i Catgas Santa Coloma. Les quatre últimes temporades, Carles Corvo va militar al Manresa FS, fins que un incident va propiciar la rescissió del seu contracte l’abril passat. Víctor González assenyala que «el talent de Carles Corvo, la seva excel·lent lectura del joc, capacitat de lideratge i el seu mortífer un per u, són la cirereta del pastís, d’una plantilla d’altíssim nivell competitiu».

Per compensar les baixes de l’ala Rubén Melero, de l’ala-pivot Cristian García i del pivot Toni Sánchez, el Sala 5 Martorell ha fitxat al porter Imad Ruiz i al tanca Mario Silva, ambdós procedents del FS Pallejà, a més de l’ala-pivot Pavel Pérez (Club Salou FS). González defineix Imad Ruiz com «un porter corpulent però àgil i molt hàbil». «Els tècnics hem considerat que no ens podíem arriscar a viure situacions com les del curs passat, quan vam haver de recórrer a porters del juvenil en partits decisius. Per això en volem tenir tres», conclou. Les aptituds defensives i un xut exterior mortífer són les característiques més destacables del tanca Mauro Silva. Per últim, l’entrenador assenyala «la rapidesa i la capacitat de desequilibri» com a principals aptituds del dominicà Pavel Pérez. «És un jugador elèctric».

Durant les cinc setmanes de pretemporada, el Sala 5 Martorell jugarà sis partits de preparació. Els martorellencs rebran a l’AE l’Hospitalet Bellsport (2 de setembre), Lamsauto Lleida (4 de setembre), al primer equip de l’Industrias Santa Coloma (5 de setembre) i al Club Salou FS (12 de setembre). Els amistosos a domicili es disputaran a les pistes del FC Cerdanyola (28 d’agost) i del Club Natació Sabadell (11 de setembre).

Xavier Torres Munné, president del Sala 5 Martorell, emfasitza «la importància de l’ascens del juvenil A a la màxima categoria estatal, així com el del juvenil B a Primera Divisió». Pel que fa l’apartat econòmic, Xavier Torres destaca que «mantenim negociacions amb diverses empreses per tal que es converteixen en copatrocinadors del Sala 5 Martorell. L’aportació conjunta d’aquest patrocinadors ens hauria de permetre cobrir el 60 o el 70% del pressupost d’entre 150.000 i 180.000 euros que hauríem d’afrontar en el supòsit de segellar l’ascens a Segona Divisió».