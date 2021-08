El futbol manresà i el gremi de pastissers de la capital del Bages estan de dol. Ahir va morir David Casamitjana Casbestany, jugador del RCD Espanyol a la dècada dels cinquanta, el qual després de penjar les botes va regentar la popular pastisseria Ribera, establiment ubicat durant lustres al carrer de Sant Miquel de Manresa. El seu funeral es farà demà, dijous, a l’església de Crist Rei, a dos quarts de dotze del migdia.

David Casamitjana era fill de Castellnou de Seana, on va néixer el 1932, però els capricis del destí, sobretot els futbolístics, el van dur fins a Manresa, on va conèixer Maria Claustre Ribera Serra, amb qui es va casar i va formar una família, fet pel qual va establir definitivament a la ciutat després de tancar la seva fructífera carrera esportiva.

En un extens reportatge publicat a Regió7 el 16 de desembre del 2013, David Casamitjana rememorava que havia estat captat per Antoni Segarra, jugador espanyolista que passava els estius a Castellnou de Seana. Va ser Segarra qui va fer les gestions necessàries perquè Casamitjana pogués incorporar-se al RCD Espanyol l’abril del 1948, quan tenia 16 anys, després de jugar amb els blanc-i-blaus un torneig a Suïssa.

Dues temporades després, David Casamitjana va ser cedit a l’Horta. Va ser el preludi del seu aterratge a Manresa. «Vaig jugar amb el Centre d’Esports Manresa la temporada 1951-52. Pràcticament no treballava cap futbolista de l’equip, però jo sí que vaig demanar que em donessin feina i vaig fer de fuster». Aquell curs, David Casamitjana va tenir com a companys, entre d’altres, Joaquim Basora i Altisén, futur jugador del Reial Sporting de Gijón.

Després d’una tercera cessió, en aquest cas al filial espanyolista d’aleshores, la UE Sant Andreu (Segona Divisió), per fi va arribar l’anhelat debut a Primera Divisió. Va ser l’1 de novembre del 1952, en un partit que l’Espanyol va empatar al camp del Reial Oviedo (1 a1). Casamitjana es va convertir així en professional del futbol. «Cobràvem entre 300.000 i 400.000 pessetes de fitxa i, a part, les mensualitats, que anaven de les 5.000 a les 6.000 pessetes».

Tot i l’estrena a Primera Divisió, no va ser fins a la temporada 1953-54 quan David Casamitjana va integrar-se de forma definitiva al primer equip del RCD Espanyol. Després de cinc exercicis, David Casamitjana va fitxar per un nouvingut a Primera Divisió, el Reial Oviedo. Una important lesió, un esquinçament muscular, va precipitar la seva marxa d’Astúries la temporada 1960-61.

Aleshores, David Casamitjana, ja casat amb la manresana Maria Claustre Ribera, va tornar a la capital del Bages. Josep Moll, president del CE Manresa el va convèncer per tal que acabés el curs esportiu amb l’equip del Pujolet, una vegada recuperat de la seva lesió. Aquell exercici, els blanc-i-vermells va tenir l’última oportunitat, fins a hores d’ara, d’assolir l’ascens a la Segona Divisió.

De futbolista a pastisser

David Casamitjana va conèixer la seva futura muller durant la seva primera etapa com a jugador del Centre d’Esports. La parella es va casar el 1959. El pare de Maria Claustre Ribera era pastisser i David Casamitjana va decidir seguir els passos del seu sogre i regentar la pastisseria Ribera. «En aquell moment no es podien fer les dues coses, de pastisser i de jugador de futbol. Entre això i la temença per una nova lesió com la que havia tingut feia poc, vaig decidir deixar de jugar definitivament».