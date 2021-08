Triomf de prestigi del CE Manresa i exhibició de joc dels blanc-i-vermells en el millor partit de pretemporada jugat fins ara pels manresans. Els jugadors de Ferran Costa es van imposar (1 a 2) al terreny de joc del CF Badalona (Segona Divisió RFEF).

Els blanc-i-vermells van mostrar una versió òptima al Municipal de Badalona i, des de l’inici del partit, van monopolitzar la possessió de la pilota i, consegüentment, van fer-se amb la iniciativa ofensiva. Els escapulats no van saber trobar la clau per minimitzar el domini d’un equip d’inferior categoria i tampoc van reaccionar després que Pau Darbra facilités una gran assistència a Juli Serrano que el sabadellenc va transformar en el primer gol del partit.

A la represa, es va mantenir la superioritat dels bagencs i Aleix Díaz va aprofitar un servei d’Uri Pérez per incrementar l’avantatge visitant a l’electrònic (min 56). Els manresans van disposar d’oportunitats per transmutar la victòria en golejada, però no les van materialitzar. En aquesta fase del partit, va destacar la mobilitat i gosadia de l’autor del segon gol, Aleix Díaz. Els locals van minimitzar el seu desavantatge quan faltaven 13 minuts per a la conclusió.

L’exjugador del Terrassa FC Jaume Pascual va protagonitzar una excel·lent jugada individual i va penetrar fins a l’àrea de penal manresana abans de batre Òscar Pulido. Tot i això, la tercera victòria blanc-i-vermella de la pretemporada no va perillar en cap moment. Diumenge, el CE Manresa rebrà a l’estadi del Congost al CF Igualada (19.30 hores).