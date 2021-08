La temporada passada no va ser reeixida per al CF Martorell. El flagell de les lesions i les aturades que va patir la competició degut a la crisi sanitària van propiciar que el conjunt martorellenc finalitzés la lliga al Subgrup 2B de Primera Catalana com a cuer. Afortunadament, l’assemblea de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va determinar que no hi haguessin descensos a Primera Catalana i els blanc-i-vermells jugaran per tercera temporada consecutiva a la màxima categoria on ha militat mai el primer equip de l’entitat.

Tot i això, el desgavell generat per la pandèmia al futbol català encara tindrà conseqüències classificatòries aquest exercici a Primera Catalana. La categoria ha de recuperar el format habitual de dues agrupacions la temporada 2022-23 i, per això, aquest curs, cinc dels quinze equips que integren el grup 3r baixaran a Segona Catalana ineludiblement.

Per encarar aquest desafiament i consolidar l’equip a la categoria, la junta directiva martorellenca va decidir buscar un entrenador amb bagatge a la competició i l’escollit va ser Javi Cuesta, tècnic del CE Júpiter les dues darreres temporades.

L’entrenador badaloní emfasitza que «la seriositat del projecte» va ser determinant per acceptar la proposta del CF Martorell. Javi Cuesta es marca dos objectius fonamentals aquest exercici: «aconseguir la permanència i incidir en el creixement futbolístic dels jugadors de l’equip». A l’hora de confeccionar l’equip, Javi Cuesta exposa que va prioritzar «maldar per retenir els futbolistes amb nivell suficient per competir a Primera Catalana i incorporar jugadors amb experiència prèvia a la categoria. A més, sis joves amb talent i potencial faran la pretemporada amb el CF Martorell i optaran a completar-la». El retorn a l’equip del porter Toni Domínguez (UD Viladecans) i l’aterratge a Martorell de Bernat Sansano (CF Igualada) i Christian Alarcón (FC Santboià) destaquen entre els nou fitxatges efectuats.

D’altra banda, Rafa García agafa el relleu a la presidència del club de l’històric Josep Ramon Vigueras amb l’objectiu «d’aconseguir pujar el nivell qualitatiu dels nostres equips formatius i mantenir sanejada l’economia d’una entitat que compta amb prop de 550 associats».