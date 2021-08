El Baxi Manresa ha perdut per 72-71 a Fraga contra el Casademont Saragossa en el primer partit amistós de la pretemporada. Els homes de Pedro Martínez han anat gairebé tota l'estona per darrera en el marcador, però han arribat al final amb la possibilitat d'obtenir el triomf. L'encert, però, no ha estat del seu costat en el llançament de Guillem Jou sobre la botzina.

Els aragonesos, dirigits per Jaume Ponsarnau, han arrencat millor que els bagencs (13-7), amb el nigerià Stan Okoye convertit en un maldecap per la defensa manresana. Els de Pedro Martínez, però, no han baixat els braços en cap moment i s'ha arribat al descans amb 42-38. El joc interior del Casademont ha estat un dels seus principals arguments, enfront d'un Baxi amb moltes cares, fins un total de vuit.

Una esmaixada de Bako ha donat el primer avantatge al Manresa al tercer període (46-48), i d'aquí fins el final els dos equips, força desencertats sobretot en els triples, han mantingut una lluita aferrissada (57-57 al final del tercer període). En el darrer minut, el Saragossa ha posat el 72-71 al marcador després de capturar dos rebots ofensius. En els següents atacs, tant Dani Pérez com San MIguel han perdut la pilota i, així, el Baxi ha tingut la darrera possessió, però no ha pogut encistellar després de fer una bona circulació.

Dissabte, a les 20 h, els manresans juguen a Lleida contra el Joventut en el segon partit de preparació.