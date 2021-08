L’inici d’un curs esportiu apassionant. El Covisa Manresa va començar ahir la pretemporada al pavelló del Pujolet. La sessió preparatòria va ser la primera escena d’un interessant exercici en el qual els blanc-i-vermells militaran a la Segona Divisió B «més competitiva de sempre. La totalitat dels equips del grup 3r s’han reforçat a consciència i, en conseqüència, la competició reuneix a plantilles d’un nivell altíssim», detalla Pere Joan Pusó, president del degà del futbol sala manresà.

El retorn a l’equip de l’ala-tanca santjoanenc Carles Lavado i de l’universal monistrolenc Carles Ambrós permeten al Covisa Manresa figurar en el selecte sextet de formacions amb arguments esportius per competir per les quatre places que donen accés al play-off d’ascens a Segona Divisió, una agrupació que lideren Sala 5 Martorell i UD Gasifred Eivissa i que completen Barceloneta Futsal, Futsal Mataró i AE l’Hospitalet Bellsport. Pere Joan Pusó ratifica que «l’objectiu del Covisa Manresa és ser entre els quatre primers al final de la lliga regular i, com a opció alternativa, assolir la cinquena posició i la consegüent classificació per jugar la Copa del Rei la temporada 2022-23». Un factor que pot contribuir a fer realitat aquest anhel és haver segellat la renovació de l’ala José Antonio Calvo Josan quan el seu fitxatge per la UD Eivissa Gasifred era pràcticament un fet irreversible.

Bastir un equip homogeni

Una de les circumstàncies per les quals els responsables tècnics i directius del Covisa Manresa celebren la tornada o la continuïtat de Carles Ambrós, Josan i Carles Lavado és la capacitat de posar el talent propi al servei de l’equip que caracteritza aquest tres jugadors. No endebades, el tècnic Pau Machado afirma que «volem construir un bloc petri i homogeni, un equip amb majúscules».

Tot i això, no ha estat fàcil per al Covisa Manresa configurar la plantilla que ahir va engegar la pretemporada. Per raons de diversa índole, no ha estat possible «retenir a Nil Roijals, Pep Costa i Gerard Noguera, tres jugadors que volíem renovar i que per circumstàncies personals no continuen a l’equip», especifica Pau Machado. «Aquest fet ens impedeix disposar, almenys de moment, d’un equip integrat per dos porters i dotze jugadors, és a dir, amb molt fons de banqueta. Però no renunciem a trobar les peces que ens falten abans de l’inici de la lliga. La plantilla no està tancada», sentencia el tècnic.

En contraposició, el club ha pogut concretar en hores la incorporació del porter Nabil Akarkach (FS Olesa) per suplir Jaume Condominas (AE l’Hospitalet Bellsport). Per raons familiars, aquest ha de canviar de lloc de residència i va comunicar al club la setmana passada que no es podria incorporar a l’equip.

Pau Machado considera que «aquesta temporada no hi haurà un formació que domini la competició. La resolució de la lliga no es produirà fins les últimes jornades i hi podria haver fins a nou conjunts implicats en la lluita per les quatre primeres places». Per preparar adequadament l’equip per aquest repte, Pau Machado ha dissenyat una pretemporada que inclou tretze sessions preparatòries i set partits.

La disputa del 42è Trofeu Les Codines contra el Peníscola FS (Segona Divisió), dimecres vinent, al Pujolet (20 h), serà el primer. Els blanc-i-vermells només tornaran a jugar al seu feu per la Diada, quan rebran el CEFS Santpedor (12.15 h). El diumenge, 29 d’agost, els manresans es desplaçaran a Navàs per enfrontar-se al FS Arenys de Munt (18.30 h). Els amistosos a domicili seran a les pistes del FS Canet (28 d’agost), CN Caldes (1 de setembre) i Salou FS (5 de setembre), així com a la del juvenil A del FC Barcelona (9 de setembre).

Estabilitat econòmica

Pere Joan Pusó remarca que «el Manresa FS té una economia sanejada» i emfasitza «l’estabilitat que aporta al club l’acord per tres temporades signat el juliol passat amb Covisa». La contribució de Covisa i la fidelitat de Milar i la FUB com a copatrocinadors, als quals s’ha afegit Licuom SL, faciliten a l’entitat cobrir un pressupost global de 140.000 euros».

Una de les qüestions que preocupa a la junta directiva del Covisa Manresa és el fet de no disposar d’una instal·lació a la ciutat dedicada específicament al futbol sala. Per poder fer tots els entrenaments setmanals previstos, els onze equips formatius de l’entitat han d’utilitzar els pavellons de l’IES Lacetània i de Castellgalí, així com les pistes poliesportives de la Font dels Capellans i del col·legi Sant Ignasi. Pere Joan Pusó agraeix a l’Ajuntament la millora que suposa «la instal·lació de làmpades LED al Pujolet, una actuació que s’hauria de complementar amb la substitució de les obsoletes cortines manuals que s’utilitzen per dividir la pista, per una d’automàtica». Un d’aquests cortinatges es va desprendre la temporada passada sense lesionar cap esportista.