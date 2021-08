El central manresà Lluís López va ser inclòs ahir en la convocatòria de 21 jugadors que el tècnic del Saragossa, Juan Ignacio Martínez, va fer pública per al partit d’aquesta nit (20 h) a Valladolid, pertanyent a la segona jornada de la lliga de 2a divisió. Tot i que va començar la temporada com a central de l’Espanyol, a Primera, López ha fitxat aquesta mateixa setmana per l’històric conjunt aragonès, que un any més s’ha fitxat l’objectiu de recuperar el lloc a la màxima categoria.

El Saragossa no va començar amb bon peu la llarga trajectòria que significa la Lliga Smartbank, que disputen fins a 22 equips. En la primera jornada, el conjunt aragonès va empatar sense gols a la Romareda contra l’Eivissa, un dels nouvinguts a la categoria.

En la prèvia del partit, Martínez va explicar que, tot i els fitxatges realitzats els últims dies, encara en fa falta un altre. «Volem gol, això és el que marca la diferència entre els equips». Sobre el central de Manresa, l’entrenador va dir que «la posició de central està molt ben coberta, però hi havia la possibilitat de portar-lo i estem encantadíssims d’haver-ho fet».