Les jugadores del Rayo Vallecano, entre les quals hi figura la fruitosenca Paula Fernández, van haver de posar ahir al matí el crit al cel per aconseguir que el club els faci cas. La plantilla, acompanyada de David Aganzo, president de l’Associació de Futbolistes Espanyols, va comparèixer davant de la premsa per denunciar que, a falta de dues setmanes per l’inici de la Lliga Iberdrola, l’entitat presidida per Raúl Martín Presa encara no les havia donat d’alta a la Seguretat Social i estaven fent la pretemporada sense estar contractades. Hores més tard, segons va avançar anit la premsa esportiva madrilenya, el club va començar a regularitzar la situació.

El malestar entre les integrants d’un dels clubs històrics del futbol femení espanyol va arribar al punt que diumenge van prendre la decisió de no tornar a entrenar. Aquesta situació es produeix unes setmanes després que el govern estatal declarés que la primera divisió femenina de futbol és una competició professional.

Aganzo va explicar al matí que «la situació és insostenible» i va confirmar que el sindicat va denunciar el Rayo a la Inspecció de Treball en considerar la situació com «un frau». El president de l’AFE va afegir que s’havien intentat posar en contacte amb el club, sense èxit, i que «el tema de la desigualtat es fa patent en aquest cas. Les jugadores només s’han fet una prova anti-covid des del 2 d’agost, i no poden aparcar dins del recinte de la ciutat esportiva, a diferència dels seus companys de la plantilla masculina».

Paula Andújar, una de les capitanes, va enviar un missatge al president en nom de la plantilla: «li diríem que ens tingui en consideració. Ho fem pel bé de tothom i per poder treballar en condicions dignes. Que ens escolti, no anem contra ell, però no podíem continuar així i era necessari aturar-nos. Només volem exercir dignament la nostra professió».

Les futbolistes van deixar d’entrenar diumenge perquè sense haver firmat els contractes si es lesionessin no tindrien assegurança. La també capitana Pilar García va assegurar que las jugadores no han rebut comunicacions del club desde l’aturada i que se senten «maltractades». A més, va assegurar que no temen repressàlies en un futur.

«Cap de nosaltres vol això, només esperem que se solucioni i posar-nos a preparar el primer partit de Lliga. Comencem d’aquí a uns dies i no sé en quina situació ens trobarem». Garcia va afegir que «no ens hem plantejat que el club vulgui acabar amb la secció femenina».