El primer equip femení del CF Igualada va tancar la temporada passada amb un descens de categoria, com el masculí. En aquest cas, a més, la resolució de la competició va ser cruel amb les igualadines. El conjunt blau va perdre la Primera Nacional, la categoria en la qual milita habitualment, en ser el pitjor cinquè classificat per la cua de tots els grups que la integren.

Tot i això, des de dimecres, la plantilla del sènior femení del CF Igualada s’entrena per posar els fonaments físics i tàctics d’un equip «que ha de mantenir el joc associatiu que el caracteritza i l’aposta per recuperar la pilota amb rapidesa a través de la pressió al camp de l’oponent», dos trets distintius que el nou entrenador de les igualadines, Víctor Torrijos, vol complementar «amb un toc de competitivitat a les dues àrees, per minimitzar les facilitats que concedim en defensa i per optimitzar el talent i la capacitat de resolució de les nostres davanteres». Sens dubte, una atractiva proposta futbolística.

L’entrenador de Sant Boi de Llobregat, de 31 anys, ha estat l’escollit per entomar el repte de l’ascens. Tot i la seva joventut, el santboià acumula un bagatge d’onze temporades de treball en l’àmbit del futbol femení en clubs com el FC Santboià, CD Fontsanta Fatjó, FC Cerdanyola i CF Pallejà, tres de les quals com a tècnic a Primera Nacional. Víctor Torrijos assenyala que «l’objectiu de l’equip és recuperar la categoria perduda», però emfasitza que el desafiament «comporta una dificultat extrema per la inusual configuració de la Preferent Femenina». La Federació Catalana de Futbol (FCF) va determinar que no hi haguessin descensos i, per tant, excepcionalment, aquest curs la categoria aplega 22 equips que, en una primera fase, competiran dividits en dos subgrups d’onze, a doble volta. Els tres millors de cada agrupació disputaran una segona fase de deu jornades. Només el primer classificat assolirà l’ascens a Primera Nacional. Per pujar, el segon hauria de figurar entre els set millors segons de l’Estat, segons els coeficients establerts.

Víctor Torrijos considera que les igualadines tindran quatre oponents en la lluita per l’ascens: els altres tres equips catalans que van baixar de Primera Nacional (Terrassa FC, Girona FC i CF Pallejà) i «el Cornellà, que ha configurat un projecte ambiciós amb jugadores formades al Sant Gabriel. Les millors plantilles de la categoria són la blava i la verda», conclou Torrijos.

Set fitxatges per bastir l’equip

Recuperar talent forjat a la casa. Aquesta ha estat una de les premisses del CF Igualada a l’hora de fitxar i el club blau ha segellat el retorn de set futbolistes: la portera Queralt Iglesias (DUX Logronyo); la central Míriam Bueno (CE Anoia); la migcampista Ona Marrón (FC Barcelona juvenil) i les davanteres Maria Cortina (Levante Las Planas juvenil) i Aroney González (UD Logronyès). A més, la jove portera Laura Puig puja al primer equip des de la formació juvenil. La incorporació de la central Maria Florentin (Atlètic Vilafranca) i de la davantera Naiara Caballero (CF Pallejà) permeten completar una plantilla en la qual continuen les defenses Júlia Tomàs, Esther Soler, Elena Alert, Pati Bueno i Laura Ribas; les migcampistes Mar Serracanta, Marta Marta Bosch, Pauli Bohigas i Anna Bernardí, i les davanteres Peke i Marina Salanova.

Les igualadines disputaran el primer partit de pretemporada dimecres vinent al terreny de joc del CF Martorell (Primera Divisió) i dissabte rebran el CD Sant Gabriel (Primera Nacional) per dirimir el trofeu de Festa Major. Els duels al camp del juvenil A del RCD Espanyol (5 de setembre) i contra l’AEM Lleida B (Preferent), a Igualada (12 de setembre), tancaran la pretemporada blava.